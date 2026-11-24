Milchbauer Bernhard hat einen schweren Verlust erlitten: Im Juni 2023 kam seine langjährige Partnerin, die Mutter seiner vier Kinder, bei einem Autounfall ums Leben. In dem Format "Ralf, der Bauernreporter" spricht der Landwirt nun mit Reporter Ralf Herrmann offen über die schrecklichen Momente. Die Familie war damals auf dem Heimweg von einem Ausflug, denn am Sonntag wartete die Arbeit im Stall auf sie. "Ich war Beifahrer, meine Frau war Fahrer. Die Zwillinge waren noch mit dabei. Die waren auf dem Rücksitz", erinnert sich Bernhard. Zwei seiner Kinder befanden sich ebenfalls im Auto, als es zu dem folgenschweren Unfall kam. Der Milchbauer war als Beifahrer kurz eingenickt und bemerkte deshalb nicht, wie der Wagen von der Straße abkam. An den eigentlichen Aufprall kann er sich nur noch bruchstückhaft erinnern: "Da war eine Betonwand. Frontalaufprall."

Trotz seiner eigenen Verletzungen reagierte der Landwirt geistesgegenwärtig. Zunächst befreite er seine beiden Kinder aus dem völlig zerstörten Wagen. Anschließend schickte er seine Tochter los, um Hilfe zu holen. Danach wollte Bernhard zu seiner Partnerin gelangen. Doch die Fahrertür war durch den Aufprall so stark verkeilt, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ. "Dann bin ich neben der Fahrertür zusammengebrochen. Aber zu dem Zeitpunkt war sie schon tot", erzählt er in der Sendung. Der Vater zog sich bei dem Unfall mehrere Knochenbrüche zu, auch die Zwillinge wurden verletzt. Inzwischen sind die körperlichen Wunden zwar geheilt, doch der Tod der Mutter begleitet die Familie bis heute. Die Schilderungen gehen auch an Ralf nicht spurlos vorbei. Der Bauernreporter kämpft mit den Tränen und entschuldigt sich: "Tut mir leid. Aber das ist alles so emotional."

Seit dem schweren Unfall lebt Bernhard gemeinsam mit seinen vier Kindern auf seinem Hof in der Oberpfalz. Auch seine Eltern wohnen dort und unterstützen ihn, wo sie nur können. Bereits vor dem Unglück legten Bernhard und seine Partnerin großen Wert darauf, sich trotz der zahlreichen Aufgaben auf dem Hof ausreichend Zeit für ihre Kinder zu nehmen. Weil längere Urlaube kaum möglich waren, fuhr die Familie stattdessen mehrmals im Jahr übers Wochenende weg. Rund drei Jahre später will der Milchbauer nun wieder nach vorn schauen und hofft, sich noch einmal zu verlieben. Bei Bauer sucht Frau wünscht er sich eine humorvolle und natürliche Partnerin, die das Landleben zu schätzen weiß. Ralf zeigt sich von Bernhards Entschluss tief beeindruckt und nennt ihn "so stark". Dann gesteht er: "Da könnte ich jetzt schon wieder heulen."

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RTL / Stefan Gregorowius Bernhard von "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Bernhard von "Bauer sucht Frau", 2026

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