Moritz Bleibtreu (55) weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn das Geld knapp wird. Im Interview mit Bild erinnert sich der Schauspieler jetzt an die finanziell schwierigen Phasen, die er in seiner Kindheit mit seiner Mutter Monica Bleibtreu (†65) erlebte. Während der Dreharbeiten konnte die kleine Familie einige Monate finanziell aufatmen. Anschließend gab es jedoch immer wieder Phasen von bis zu einem halben Jahr, in denen das Geld knapp wurde. So trug Moritz bis zu seinem zehnten Lebensjahr teilweise gebrauchte Kleidung, die vom Roten Kreuz stammte. An den Preis kann er sich noch heute genau erinnern: Für ein Kilogramm Kleidung zahlte man damals acht D-Mark. Belastet hat ihn das allerdings nicht. "Ich habe darüber nicht ein einziges Mal nachgedacht", erzählt er rückblickend. Die Sachen aus zweiter Hand seien für ihn völlig in Ordnung gewesen.

Umso größer war der Kontrast, als Moritz seine erste Kinogage bekam. Für den Film "Einfach nur Liebe" aus dem Jahr 1994 erhielt er auf einen Schlag 16.000 D-Mark. Am Theater verdiente man zu dieser Zeit etwa 1.400 D-Mark im Monat. Für den jungen Darsteller war diese Summe kaum vorstellbar. "Ich habe gedacht, ich bin reich, ich bin absolut reich", erinnert er sich gegenüber Bild. Er habe sich damals gefühlt wie ein Multimillionär, der sich nie wieder Gedanken ums Geld machen müsse. Doch nicht nur das Geld beeindruckte ihn: Auch das kostenlose Frühstücksbuffet in dem Mittelklassehotel, in dem er untergebracht war, erschien ihm zunächst kaum vorstellbar. Besonders die gebratenen Würstchen hatten es ihm angetan – schließlich durfte er so viele davon essen, wie er wollte. "Drei Wochen jeden Morgen alles essen, was ich will. Es war irre", schwärmt Moritz.

Monica, die 2009 starb, lebte während Moritz' Kindheit getrennt von seinem Vater Hans Brenner. Die Schauspielerin gehörte laut ihrem Sohn zu einer Schauspielergeneration, für die Kunst mehr zählte als finanzieller Erfolg. "Meine Mutter hat Geld bis zu einem bestimmten Grad vielleicht sogar verachtet", sagt er im Gespräch mit Bild. Hatte sie Geld, gab die Schauspielerin es auch aus. Diese Einstellung prägte auch Moritz' Vorstellungen von seinem Beruf: Von Millionengagen oder einer eigenen Villa träumte er nicht. Stattdessen nahm er sich Theaterschauspieler zum Vorbild und wollte nur ab und zu einen Film drehen. Vom Geld abhängig sein möchte er bis heute nicht. Erst seit etwa einem Jahrzehnt setze er sich intensiver mit Geld und Finanzthemen auseinander, erzählt Moritz. Die Verantwortung für die Finanzen übernimmt überwiegend seine Frau Saskia, die beruflich aus der Wirtschaft kommt. Das Paar gab sich 2022 das Jawort.

Anzeige Anzeige

Getty Images Moritz Bleibtreu bei den Romy Awards 2022 in Wien

Anzeige Anzeige

Getty Images Saskia und Moritz Bleibtreu im Januar 2024

Anzeige Anzeige