Marlisa Rudzio (37) durchlebt derzeit eine emotional schwierige Phase. Die neue Staffel von Forsthaus Rampensau Germany, an der die Influencerin teilgenommen hat, soll entgegen der ursprünglichen Planung erst 2027 ausgestrahlt werden. Dadurch muss sich Marlisa weiterhin mit öffentlichen Äußerungen rund um William und die Hintergründe zurückhalten – eine Situation, die ihr zunehmend zu schaffen macht. Im Podcast Blitzlichtgewitter spricht die Realitydarstellerin offen darüber, wie sehr ihr Wohlbefinden momentan schwankt: "Boah, ich hab Höhen und Tiefen mental. Manchmal gibt's Tage, da geht's mir psychisch gut, dann gibt's Tage, da geht's mir psychisch richtig schlecht." Besonders die vergangenen Tage seien für sie belastend gewesen, weshalb sich Marlisa nun bewusst eine Auszeit nehmen möchte. Gemeinsam mit ihren Freunden plant die Influencerin eine Reise nach Zypern, um den Kopf freizubekommen und neue Kraft zu tanken.

Warum ihr das anhaltende Schweigen so schwerfällt, begründet Marlisa mit der besonderen Herausforderung ihres Jobs als Realitydarstellerin: "Und es ist ja nicht nur, dass es etwas Berufliches ist, sondern wir ziehen ja unser Privatleben mit in die Öffentlichkeit in etwas Beruflichem", erklärt sie in dem Podcast. Dass sich die Ausstrahlung der Sendung derart verzögern würde, habe sie nicht erwartet. Immer wieder werde die Influencerin auf William angesprochen, könne bei entsprechenden Nachfragen jedoch lediglich auf die kommenden Folgen verweisen. Die aktuelle Situation empfindet Marlisa als "ultrahart", weshalb sie momentan alles daransetze, ihr Wohlbefinden zu verbessern. Auch das trübe Wetter schlage ihr zusätzlich aufs Gemüt und verstärke ihren Wunsch nach einem Tapetenwechsel. Neben der Hoffnung, dass es ihr bald wieder besser geht, sehnt sich die Realitydarstellerin vor allem nach dem Zeitpunkt, an dem sie endlich offen über die Geschehnisse sprechen darf.

Ursprünglich sollte die in den österreichischen Alpen gedrehte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" bereits am 6. November 2026 bei Joyn starten, doch der Ausstrahlungstermin wurde kurzfristig verschoben. Noch bevor die ersten Folgen zu sehen sind, wird das Format von schwerwiegenden Anschuldigungen überschattet. Stella Brinkmann, die gemeinsam mit ihrer Schwester Brenda Brinkmann (23) an der Realityshow teilnahm, soll einem Mitkandidaten vorwerfen, sie während der Dreharbeiten vergewaltigt zu haben. Der namentlich nicht genannte Beschuldigte weist die Vorwürfe ausdrücklich zurück. Die Tat ist bislang nicht nachgewiesen, es gilt die Unschuldsvermutung. Stella gehörte ebenso wie Marlisa zu den Teilnehmern, die für die Dreharbeiten mehrere Tage in den österreichischen Bergen verbrachten.

Anzeige Anzeige

Imago Marlisa Rudzio, Realitystar, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Marlisa Rudzio und William Raab, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidaten

Anzeige Anzeige