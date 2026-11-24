Die Familie von Laura Gallacher (39) soll außer sich sein und sich große Sorgen um sie machen. Ihr Zorn gilt aber nicht Laura selbst, sondern ihrem Ehemann Russell Brand (51). Der Schauspieler war wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verurteilt worden. Laura hatte seine Unschuldsbeteuerung in einem Video auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal Sunday Service vorgelesen. Wie The Mail unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld der Gallachers berichtet, sorgt Russells vorgelesene Botschaft aus dem Gefängnis für mächtig Ärger.

Dem Insider zufolge gehen Lauras Angehörige davon aus, dass Russell sie massiv dazu gedrängt habe. "Sie waren wirklich bestürzt. Sie machten Laura keine Vorwürfe. Sie vermuteten, dass Russell sie unter enormen Druck gesetzt hatte, es zu tun. Das machte sie völlig fertig und versetzte sie zugleich in unglaubliche Wut", erklärt die Quelle. Russell könne Laura in ihrer verletzlichen Lage ausgenutzt haben: "[Russell] nutzt gern alle aus und hat Laura eingeredet, sie verrichte Gottes Werk, wann immer sie ihn unterstützt."

In der Erklärung, die Laura veröffentlicht hatte, ließ Russell verkünden: "Ich bin der Straftaten, für die ich inhaftiert wurde, nicht schuldig." Inzwischen prüft die Gefängnisleitung, wie die Botschaft aus HMP Littlehey nach draußen gelangen konnte. Außerdem soll geklärt werden, ob der Häftling damit gegen die Regeln verstoßen hat. Trotz dessen und des familiären Wirbels hält die dreifache Mutter offenbar zu ihrem Mann: Am Mittwoch besuchte sie ihn allein im Gefängnis HMP Littlehey. Laut The Mirror verbrachte Laura rund zwei Stunden in der Haftanstalt. Dort sitzt Russell derzeit seine zehneinhalbjährige Freiheitsstrafe ab.

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Imago Russell Brand verlässt mit seiner Ehefrau Laura Gallacher das Southwark Crown Court in London, 4. November 2026

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Getty Images Russell Brand verlässt am 30. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London während seines Prozesses

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