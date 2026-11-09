Neuer Charmeur bei "Rosenheim-Cops" sorgt für Liebeswirrwarr

Lukas Brandl (32) bringt frischen Wind ins Kommissariat der Serie Die Rosenheim Cops. In der neuen Folge "Ein Toter auf dem Friedhof" spielt der Schauspieler den charmanten Simon Gerlach. Die Episode läuft am Dienstag, dem 10. November, um 19:25 Uhr im ZDF und ist zeitgleich kostenlos im Livestream auf Joyn zu sehen. Der junge Geschäftsmann ist eigentlich auf dem Weg von Hamburg nach Mallorca, macht aber überraschend einen Halt in Rosenheim. Dort verdreht er gleich mehreren Damen den Kopf. Weil er besonders vertraut mit Julia Beck umgeht, halten ihn zunächst alle für den heimlichen Liebhaber der Kommissarin. Doch weit gefehlt: Tatsächlich ist der Charmeur der Halbbruder der Kommissarin – und er hat eine große Bitte an sie im Gepäck. Sein Besuch dürfte nicht der letzte gewesen sein: Wie das Produktionsstudio bereits Ende April mitteilte, gehört Lukas zu den "wiederkehrenden Gästen" der 26. Staffel.

Seinen Charme setzt Simon direkt nach seiner Ankunft gekonnt ein. Im Times Square empfiehlt er Dr. Elena Dimos ein Vanillecroissant. Im Polizeipräsidium flirtet er anschließend ganz offen mit Christin Lange. Als er Julia anschließend herzlich begrüßt und ihr Blumen sowie Schokolade überreicht, ist Christin sichtlich irritiert. "Der ist ja dreist", kommentiert sie die Szene laut Joyn – Behind The Screens. Weil zunächst niemand weiß, dass Simon und Julia Halbgeschwister sind, machen schnell Gerüchte über die beiden die Runde. Auch Jo Caspar kann sich dem Charme des Unternehmers offenbar nicht entziehen: Der Wirt investiert in Simons neues Start-up, mit dem dieser auf Mallorca Kältekammern anbieten möchte. Julia weiß allerdings aus Erfahrung, dass längst nicht jedes Projekt ihres Halbbruders aufgeht. Jos finanzielle Beteiligung schafft zugleich eine Verbindung für weitere Besuche in Rosenheim. Zudem gestehen sich Simon und die anfangs verärgerte Christin schließlich ihre gegenseitige Sympathie ein.

Lukas wurde am 10. Oktober 1994 in München geboren und stand 2016 erstmals als Schauspieler vor der Kamera. Einem breiteren Fernsehpublikum wurde er unter anderem als Marcel Schröder in Sturm der Liebe, als Miro Grabek in Alles was zählt und als Tänzer Lukas Jansen in "Der Palast" bekannt. Neben seiner Arbeit vor der Kamera bringt der Münchner noch ein weiteres Talent mit: Er ist ausgebildeter Zirkusartist. 2019 schloss er an der Codarts University of the Arts in Rotterdam den Bachelor of Circus Arts ab. 2022 holte er sich sogar den Titel des Deutschen Meisters der Zauberkunst. Auch in seiner Freizeit ist er gerne aktiv. "Ich liebe es, mich zu bewegen", verrät er in einem "About me"-Video auf Crew United. Und weiter: "Ich finde das so erfüllend." Zu seinen Hobbys zählen unter anderem Eishockey, Inlineskaten und Eisbaden.

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Imago Lukas Brandl, 2025

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Imago Christian K. Schaeffer beim Fotocall zu "Die Rosenheim-Cops" in den Bavaria Studios in Grünwald, Oktober 2023

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