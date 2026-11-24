Prinz Harry (42) soll derzeit gar nicht gut auf seinen älteren Bruder Prinz William (44) zu sprechen sein. Wie ein anonymer Insider gegenüber RadarOnline behauptet, sollen der Prinz von Wales und einige Berater des Palastes König Charles III. (78) gezielt gegen dessen jüngeren Sohn beeinflussen. Der Herzog von Sussex habe den Eindruck, dass William und die Palastmitarbeiter "König Charles gegen ihn vergiften" würden. Zudem würden sie laut der Quelle "seine fortlaufenden Bemühungen um eine Versöhnung der Königsfamilie behindern". Die angebliche Einflussnahme mache es Harry schwerer, sich seinem Vater und den übrigen Royals wieder anzunähern. Zugleich könnte sie den seit Jahren andauernden Streit zwischen den Brüdern weiter verschärfen. Die Behauptungen stammen aus einem aktuellen Bericht vom November 2026. Öffentlich bestätigt wurden sie bislang jedoch weder von Harry noch von William, Charles oder dem Palast. Ob der Thronfolger tatsächlich versucht, eine Aussöhnung zu sabotieren, bleibt daher unklar.

Dass die Distanz zwischen Harry und seiner Familie weiterhin groß ist, zeigt dem Bericht zufolge auch ein Blick auf die vergangenen Wochen. So fehlten Harry und Herzogin Meghan (45) bei den Feierlichkeiten zu Charles' 78. Geburtstag am 14. November. Auch beim Festival of Remembrance am 7. November und beim Remembrance Sunday einen Tag später waren die beiden nicht dabei. An Weihnachten werden die Sussexes wohl ebenfalls nicht mit den Royals in Sandringham zusammenkommen. Wie die Daily Mail berichtet, wollen Harry und Meghan entgegen ihren ursprünglichen Plänen nun doch nicht nach Kalifornien fliegen. Ganz ohne Kontakt zur königlichen Familie soll das Fest dennoch nicht vergehen: Ein Freund erklärte dem Blatt, Harry werde Charles, William und den anderen Familienmitgliedern telefonisch oder per Videoanruf frohe Weihnachten wünschen. Die fehlende Einladung nach Sandringham scheint er demnach gefasst aufzunehmen. "Harry sieht das gelassen, er weiß, dass er nicht eingeladen ist", hieß es aus seinem Umfeld.

Zwischen den Brüdern herrscht spätestens seit Harrys Rückzug aus dem engeren Kreis der Royals im Jahr 2020 Eiszeit. In seinen Memoiren "Reserve" berichtete der Prinz später unter anderem von einem Streit im Jahr 2019: William soll ihn während einer Auseinandersetzung über Meghan zu Boden gestoßen haben. In der CBS-Sendung "60 Minutes" erzählte Harry 2023, sein Bruder habe sich anschließend bei ihm entschuldigt. Allerdings habe William ihn gebeten, Meghan nichts von dem Vorfall zu sagen. Sie habe die Verletzungsspuren auf seinem Rücken schließlich trotzdem entdeckt und sei "furchtbar traurig" gewesen. Auch der öffentliche Umgang mit dem Familienkonflikt könnte einer Annäherung im Weg stehen. Reputationsexperte Eric Schiffer riet Harry zuletzt gegenüber Daily Express US, die Spannungen mit Charles und William nicht weiter in Interviews oder Statements auszutragen. Weitere Äußerungen könnten das ohnehin beschädigte Vertrauen nämlich zusätzlich belasten, so der Experte.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Harry und Prinz William

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Getty Images Prinz William, Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles am Commonwealth Day 2019 in London

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