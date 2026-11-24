Taylor Swift (36) soll schon vor ihrem großen Durchbruch starken Druck rund um ihr Gewicht und ihre Ernährung erlebt haben. Das behauptet zumindest ihr früherer Gitarrenlehrer Ronnie Cremer in einem Interview mit Vanity Fair. Er erinnere sich vor allem an eine Szene im Haus der Familie Swift, als die Berühmtheit noch ein Teenager war: Andrea sei mit einer Tüte von Taco Bell heimgekommen. Ihrer Tochter habe sie davon aber nichts abgegeben – ihr habe sie lediglich einen Salat vor die Nase gestellt. "Niemand will einen dicken Popstar sehen", habe Andrea die Situation kommentiert. Neben Ronnies Aussagen stützt sich der Vanity-Fair-Artikel auch auf mehrere ehemalige Mitschüler und Lehrer, die nicht namentlich genannt werden.

Ganz neu ist die Geschichte nicht. Schon 2015 hatte Ronnie dieselbe Anekdote der New York Daily News erzählt. Taylor schwieg damals zu den Behauptungen. Auch zu den aktuellen Schilderungen wollte sich die Musikerin Vanity Fair zufolge nicht äußern. Ihre Fans übernehmen das Reden dafür umso lieber: Auf X stellten sich zahlreiche Swifties nach der Veröffentlichung hinter ihr Idol. Ein Fan bezeichnete die anonymen Quellen als "neidische Klassenkameraden", ein anderer witterte eine "Schmutzkampagne".

Ronnie arbeitete dem Bericht zufolge eigentlich als Computertechniker. Der Kontakt zu Taylors Familie soll über seinen Bruder zustande gekommen sein, nachdem Taylor in dessen Produktionen der Musicals "The Sound of Music" und "Bye Bye Birdie" mitgewirkt hatte. Anschließend soll Andrea Ronnie gebeten haben, ihrer Tochter das Gitarrenspielen beizubringen. Zu diesem Zeitpunkt stand die "Anti-Hero"-Interpretin noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn und war noch nicht der weltweit erfolgreiche Popstar, der sie heute ist.

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Getty Images Taylor Swift mit ihrer Mutter Andrea im April 2015

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Getty Images Andrea Swift, 2015

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