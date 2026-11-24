Tish Cyrus (59) ist noch immer ganz verzaubert von der Hochzeit ihrer Tochter Miley Cyrus (34). Auf Instagram teilte die Mutter der Sängerin nun ein Foto, das sie in einem schwarzen, schulterfreien Kleid zeigt. Darauf ist sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Dominic Purcell (56) zu sehen, mit dem sie Hand in Hand durch den Abend schreitet. Dazu schrieb sie: "Auf dem Weg in die magischste Nacht. M+M 21.11.26." Gemeint ist der große Tag ihrer Tochter: Am 21. November gab Miley ihrem langjährigen Partner, dem Musiker Maxx Morando (28), das Jawort. Gefeiert wurde im kleinen Kreis auf dem Frank Sinatra Twin Palms Estate in Palm Springs, Kalifornien. Auch Miley teilte die freudigen Neuigkeiten mit ihren Fans auf Instagram. Sie postete ein Schwarz-Weiß-Foto von der Zeremonie und versah es mit den Initialen des Paares und dem Datum: "M + M 21.11.26." Mehr Worte brauchte die Sängerin nicht, um ihren Fans die Neuigkeit zu verkünden.

Für die Trauung setzte Miley auf klassisches Weiß: Sie trug ein rückenfreies Brautkleid, das Anthony Vaccarello für sie entworfen hatte. Der Designer ist Kreativdirektor des Modehauses Saint Laurent. Für die Hochzeitsgesellschaft galt offenbar die Vorgabe, ausschließlich schwarze Kleidung zu tragen, wie E! News berichtet. Neben Tish und Dominic erschien auch Billy Ray Cyrus (65) mit seiner Partnerin Elizabeth Hurley (61) in dunkler Garderobe. Mileys Schwestern Noah und Brandi Cyrus (39) wählten ebenfalls schwarze Outfits. Für die anschließende Feier überraschte die Braut dann selbst mit einem auffälligen Outfitwechsel: Sie tauschte ihr weißes Kleid gegen ein rückenfreies schwarzes Minikleid aus Samt. In diesem Partylook tanzte die Musikerin ausgelassen mit ihrer Familie und schloss ihren Vater Billy Ray herzlich in die Arme. Zu einer Reihe von Eindrücken ihres Hochzeitswochenendes meldete sich Miley nun persönlich bei ihren Followern: "Danke für all die Glückwünsche und an alle, die dieses Wochenende zu einer Erinnerung gemacht haben, die wir ein Leben lang und darüber hinaus bewahren werden."

Miley und Maxx gehen bereits seit 2021 gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt hatten sich die beiden durch einen gemeinsamen Freund. Vier Jahre später machten sie ihre Verlobung öffentlich: Maxx hatte während eines Japanurlaubs um die Hand der Sängerin angehalten. Für Miley ist es nicht die erste Ehe. Von 2018 bis 2020 war sie mit dem Schauspieler Liam Hemsworth (36) verheiratet. Über ihre Beziehung zu Maxx sprach die Musikerin vor einigen Wochen offen im Gespräch mit Zane Lowe (53) für Apple Music. Dabei verriet sie, wie die Rollenverteilung bei dem Paar aussieht: "Ich bin bei uns zu Hause nicht komplett der Boss. Es ist eine Art Erleichterung, in die ich mich wirklich fallen lassen kann, denn er wird das sehen und sagen: 'Du bist nicht der Boss. Wir sind beide der Boss.'" Seit dem vergangenen Wochenende sind die beiden nun offiziell Mann und Frau.

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Instagram / tishcyruspurcell Tish Cyrus und ihr Ehemann Dominic Purcell auf den Weg zur Mileys Hochzeit.

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Instagram / tishcyruspurcell Tish Cyrus auf der Hochzeit von Tochter Miley Cyrus

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