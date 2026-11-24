Mit dieser Frage hatte Prinz Harry (42) offenbar nicht gerechnet: Bei einem Besuch in der Ukraine wurde der Royal plötzlich auf seine Zukunft in Großbritannien angesprochen. Im Gespräch mit The Telegraph wollte der Reporter wissen, ob nach seinem jüngsten Umzug zurück in die britische Heimat nun die Zeit gekommen sei, "zu den Veteranen nach Hause zu kommen". Der sonst souveräne Interviewpartner stockte zunächst und entgegnete: "Nun, ich war immer bei den Veteranen zu Hause." Dann versuchte Harry, seine Antwort einzuordnen: "Ich, ich, ich verstehe, worauf Sie hinauswollen, und sehen Sie, das ist nicht, das ist nicht meine Entscheidung, das liegt nicht an mir." Mit seiner Antwort lässt Harry die Möglichkeit eines erneuten royalen Einsatzes grundsätzlich offen.

Ein klares Bekenntnis lieferte der Prinz dann aber doch noch. "Wissen Sie, ich stehe bereit, zu dienen, und, und war immer dazu bereit", stellte er im Interview mit The Telegraph klar. Der Prinz engagiert sich schließlich schon seit Langem für Veteranen. Unter anderem rief er im Jahr 2014 die Invictus Games ins Leben, einen internationalen Sportwettkampf für verwundete und versehrte Soldaten. Umso auffälliger war, dass er diesmal ungewohnt zögerlich reagierte und seine erste Antwort direkt korrigieren musste. Seine Bereitschaftserklärung fällt zudem in eine Phase, in der Harry wieder in Großbritannien lebt. Das seit Jahren angespannte Verhältnis zu seinen royalen Angehörigen wird dabei weiterhin öffentlich thematisiert. Ob aus seinen Worten tatsächlich neue Aufgaben für die Krone folgen könnten, bleibt damit vorerst ungeklärt. Harry selbst betonte lediglich, dass es ihm an der nötigen Bereitschaft nicht fehle.

Erst vor Kurzem hatte Harry im Interview mit dem Magazin GQ offen darüber gesprochen, wie sehr ihn der Bruch mit seiner Familie beschäftigt. "Ja, natürlich. Ich denke, aus familiärer Sicht ist das wieder ein enorm nachvollziehbares Thema für so viele Menschen: Meinungsverschiedenheiten zwischen Geschwistern, zerbrochene Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern, Kindern und einem Elternteil", erklärte er gegenüber dem Magazin. Der zweifache Vater betonte, dass er eine Annäherung anstrebe: "Manche Menschen wollen nicht, dass es funktioniert. Ich möchte, dass es funktioniert. Angesichts der vielen Konflikte in der Welt sei für ihn vor allem eines entscheidend: "Bei allem anderen, was in der Welt passiert, ist das Wichtigste, sich zu versöhnen – das ist der entscheidende Punkt. [...] Narben bleiben für immer." Bei so viel Drama in der Welt und im Leben anderer Menschen wolle er die familiären Probleme nicht länger fortführen.

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Getty Images Prinz Harry hält eine Rede bei der Abschlussfeier der ukrainischen Invictus Games in Lwiw

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Imago Prinz Harry besucht die Eröffnung der Ausstellung "Lost Screen Memorial" im Europäischen Parlament in Brüssel

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