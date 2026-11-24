Furkan Akkaya (25) spricht offen über seine Krebserkrankung und verrät, wie alles anfing. In einer Fragerunde in seiner Instagram-Story erklärt der Realitystar, dass ihn am Ende eine Beule am Hals zur Diagnose Schilddrüsenkrebs gebracht habe. Eindeutige Warnsignale hatte er davor kaum bemerkt. "Ich hatte eigentlich so gut wie gar keine Symptome. Das Einzige, was war, ist, ich war halt immer sehr müde und antriebslos. Und das Einzige, woran ich es wirklich erkannt habe, ist, ich hatte am Hals so eine Art Beule", erklärt Furkan. Er entschloss sich, diese vom Arzt untersuchen zu lassen: "Da wurde mir dann gesagt, es könnte die Schilddrüse sein. Und so habe ich es dann per Zufall entdeckt."

Danach ging alles sehr schnell. "Beim Ultraschall hat man das erste Mal gesehen, dass da ein Knoten ist. Da war aber noch überhaupt nicht die Rede von einem Tumor oder Krebs. Aber man hat mir gesagt, dass die eine Schilddrüsenseite auf jeden Fall rausmuss, weil die quasi so gut wie nicht mehr existiert, weil der Knoten so groß war", schildert der Realitystar. Nach der ersten Operation wurde dann der Rest entdeckt. "Drei Tage nach der ersten Operation hatte ich da meine zweite OP und dann haben sie alles rausgenommen", gibt Furkan zu verstehen.

Im Dezember steht eine weitere Therapie an, die das Risiko einer Rückkehr der Erkrankung reduzieren soll: "Danach sollte im besten Fall eigentlich nie wieder irgendwas passieren." Angst vor einer erneuten Erkrankung hat Furkan nach eigenen Angaben aber nicht. Aktuell leidet er noch unter leichten Halsschmerzen und Schluckbeschwerden. Auch seine Stimme ist seit den Operationen "heiser beziehungsweise höher".

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, Realitystar

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