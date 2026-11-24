Ein legendäres Interview, das selbst König Charles III. (78) nicht vergessen hat: 1977 traf der damalige Prinz von Wales in der australischen Musiksendung "Countdown" auf Moderator Molly Meldrum. Was als routinierter TV-Auftritt geplant war, entwickelte sich zu einem denkwürdigen Moment voller Versprecher, Flüche und unfreiwilliger Komik. Jahrzehnte später erinnerte sich der Royal mit viel Humor an die Begegnung. Nun sorgt Molly Meldrums Tod im Alter von 83 Jahren erneut für Aufmerksamkeit. Der Musikjournalist war am Montag nach langer Krankheit in einer Klinik in Melbourne gestorben. König Charles zeigte sich laut BBC "zutiefst betrübt" und würdigte ihn als "wahren Giganten der Musikindustrie". Ihre gemeinsame Begegnung sei ein Moment, den er "und viele andere nie vergessen werden".

Damals war Charles in die Show gekommen, um für das Silberne Thronjubiläum seiner Mutter, Königin Elisabeth II. (†96), zu werben. Molly war von der ersten Sekunde an sichtlich aufgeregt. Schon der Einstieg ging schief: "Der wichtigste Teil in der Geschichte dieses Programms...", setzte der Moderator an, bevor er mit einem "Oh nein" abbrach. Er bat um Wasser und entschuldigte sich: "Das tut mir furchtbar leid." Charles blieb gelassen und fragte, ob vielleicht der Teleprompter streike. Doch auch beim zweiten Versuch kam Molly ins Stocken. Mehrfach fluchte er vor laufender Kamera und gab schließlich zu: "Eure Königliche Hoheit... oh, oh, ich schwitze wie ein Schwein." Das Publikum lachte, während Charles seinen Gastgeber verblüfft ansah.

Zum 40. Jubiläum von "Countdown" im Jahr 2014 rief der Royal die Szene noch einmal in Erinnerung. Im Showbusiness gelte zwar die Regel, niemals mit Tieren oder Kindern zu arbeiten, scherzte er: "Aber niemand hat mich auf Molly Meldrum vorbereitet." Anschließend erinnerte er sich amüsiert an die australischen Ausdrücke, die er von dem Moderator gelernt hatte. Und ganz im Stil seines damaligen Gastgebers bat auch Charles um ein Glas Wasser. "Countdown“ lief von 1974 bis 1987 und machte Molly zu einer der bekanntesten Musikpersönlichkeiten Australiens. Mit seinem markanten Stetson-Hut wurde er zur TV-Ikone. Nach einem schweren Sturz von einer Leiter im Jahr 2011 lebte er mit einer Hirnverletzung. In seinen letzten Jahren wurde er von seinem langjährigen Partner, dem thailändischen Geschäftsmann Yan Wongngam, betreut. "Yan hat Molly mit großer Liebe und Hingabe gepflegt", erklärte die Familie.

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Getty Images König Charles III. spricht bei der Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag der Aberfan-Katastrophe

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Imago Ian "Molly" Meldrum feiert seinen 80. Geburtstag im Arts Centre Melbourne

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