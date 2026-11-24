Fans von Andrew Scott (50) können sich auf einen früheren Kinostart seines neuen Dramas "Elsinore" freuen. Wie der Verleih Studiocanal mitteilte, soll der Film bereits am 4. März 2027 in den deutschen Kinos anlaufen. Ursprünglich war die Premiere für den 11. März 2027 angesetzt. Damit wurde der Starttermin um eine Woche vorverlegt. In dem Drama, das auf wahren Begebenheiten basiert, verkörpert Andrew den schottischen Schauspieler Ian Charleson. Darüber hinaus war er als Produzent an dem Film beteiligt. Auch die Besetzung kann sich sehen lassen: Neben Oscarpreisträgerin Olivia Colman (52) stehen unter anderem Billie Piper (44) und Johnny Flynn (43) vor der Kamera. Die Regie übernahm Simon Stone, das Drehbuch schrieb Stephen Beresford. Die Handlung spielt in London.

Die Geschichte von "Elsinore" spielt im Jahr 1989. Ian Charleson erhält von seinem langjährigen Freund Richard Eyre, dem damaligen Intendanten des National Theatre, ein überraschendes Angebot: Er soll die Hauptrolle in Shakespeares "Hamlet" übernehmen. Für den Schauspieler bietet sich damit die Chance, auf der Bühne die Rolle seines Lebens zu spielen. Doch er hat ein schweres Geheimnis, das er weitgehend für sich behält: Ian ist an Aids erkrankt. Während er sich auf die anspruchsvolle Theaterproduktion vorbereitet, muss er sich zugleich mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen. Olivia spielt seine Ärztin Dr. Margaret Johnson, die ihn eindringlich davor warnt, dass die körperlichen Belastungen der Rolle seinen Gesundheitszustand weiter verschlechtern könnten. Auch seine Behandlung könnte darunter leiden. Für Andrew hat die Geschichte eine besondere persönliche Bedeutung, denn mit der berühmten Shakespeare-Figur ist er selbst bestens vertraut. 2017 stand er als Hamlet im Londoner West End auf der Bühne.

Noch vor dem deutschen Kinostart konnte "Elsinore" bei Festivals und Preisverleihungen auf sich aufmerksam machen. Beim Toronto International Film Festival gewann das Drama den International People's Choice Award. Außerdem eröffnete der Film in diesem Jahr das BFI London Film Festival. Auch bei den British Independent Film Awards 2026 ist die Produktion im Rennen: Mit zwölf Nominierungen führt sie das Feld an. Für Andrew gibt es gleich zwei Chancen auf eine Auszeichnung. Er ist sowohl für seine schauspielerische Leistung in der Hauptrolle als auch als Produzent nominiert, denn "Elsinore" tritt zudem in der Kategorie Bester britischer Independentfilm an. Die Preisverleihung findet am 6. Dezember 2026 im Roundhouse im Londoner Stadtteil Camden statt. Auch bei den Europäischen Filmpreisen 2027 ist das Drama in zwei Kategorien vertreten: Andrew ist als bester europäischer Schauspieler nominiert, Jessica Ronane als European Casting Director.

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Imago Andrew Scott bei einer Sondervorführung von "Elsinore" in New York

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Imago Billie Piper und Andrew Scott bei der Premiere von "Elsinore" im Rahmen des BFI London Film Festivals

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