Eko Freshs (43) Ehefrau Sarah Bora spricht offen über ein dunkles Kapitel ihres Lebens. Anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November erzählt die Sängerin, Moderatorin und Autorin im Interview mit Crime + Investigation von der körperlichen und seelischen Gewalt in einer früheren Beziehung. Zum ersten Mal sei sie mit 15 Jahren angegriffen worden, und zwar im früheren Kinderzimmer ihres damaligen Partners. Sarah rannte zunächst weg, kehrte nach seiner Entschuldigung aber zu ihm zurück. Danach habe sich die Dynamik zwischen den beiden grundlegend verändert. Jahre später sei die Situation erneut eskaliert: Nur wenige Tage vor einem Gerichtstermin habe ihr Ex-Partner ihr vor dem Haus mit einer Skimaske aufgelauert und versucht, sie in ein Auto zu zerren. Auf dem Weg von der Haustür zum Wagen telefonierte Sarah zur Sicherheit mit einer Freundin. "Das war ungefähr drei, vier Tage vor dem Gerichtstermin, und das ist bis heute eine Situation, die mich beschäftigt, weil ich natürlich nicht weiß, was passiert wäre, wäre ich mit ins Auto gegangen beziehungsweise hätte er geschafft, mich ins Auto zu ziehen", erinnert sie sich.

Ihr Alltag sei damals von Angst bestimmt gewesen. Schon daran, wie ihr Ex-Partner die Türklinke herunterdrückte, habe Sarah seine Laune erkannt – und abschätzen müssen, ob ihr Gefahr drohte. Nach und nach habe er sie von Freunden, ihrer Familie und ihrem weiteren Umfeld abgeschottet und stark kontrolliert. Selbst während einer Vorlesung habe Sarah ihr Handy auf den Tisch legen müssen, damit er mithören und kontrollieren konnte, ob sie wirklich an der Universität war. "Und das ist ja das Perfide an häuslicher Gewalt, weil die hört nicht nur an der Haustür oder an der Wohnungstür auf. Das betrifft das ganze Umfeld, das ganze Leben", betont sie. Ausbildung, Job und Studium habe sie sich hart erkämpfen müssen. Erst gegen Ende ihres Studiums sei ihr bewusst geworden, dass Bildung und finanzielle Unabhängigkeit den Ausstieg ermöglichen könnten. Schließlich packte Sarah heimlich ihre Sachen und floh zu ihren Eltern. Gerade der Moment der Trennung könne für Betroffene besonders gefährlich sein, betont sie. Das Umfeld solle daher nicht mit Sätzen wie "Du musst dich jetzt aber trennen und du musst jetzt gehen" Druck aufbauen, sondern aufmerksam bleiben und konkrete Unterstützung anbieten.

Ihre Erlebnisse verarbeitete Sarah, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum mit Eko feierte, in ihrem Buch "Kämpferin". Heute setzt sie sich öffentlich gegen häusliche Gewalt und Femizide ein. Sie fordert mehr Schutzräume, schneller bearbeitete Verwaltungsangelegenheiten und eine engere Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden. Besonders bei Trennungen und der Übergabe gemeinsamer Kinder müsse verhindert werden, dass bereits gewalttätige Täter erneut Gewalt ausüben. Schulen und Medien sollten zudem stärker darüber aufklären, dass Gewalt nicht erst mit einem körperlichen Angriff beginnt, sondern schon mit Worten, Kontrolle und Isolation. Häusliche Gewalt sei zudem keine Privatsache, betont sie. "Je mehr Frauen mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gehen und das Thema in der Gesellschaft präsenter wird, desto mehr Betroffene trauen sich, ebenfalls darüber zu sprechen, Anzeige zu erstatten und den Schritt aus einer von Gewalt geprägten Beziehung zu wagen", erklärt die Autorin. Betroffenen rät Sarah, Übergriffe schriftlich festzuhalten und anonyme Angebote wie das Hilfetelefon oder den Weißen Ring zu nutzen. Ihre Botschaft lautet: "Du bist nicht alleine, und es gibt einen Weg da raus, und du schaffst das."

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Instagram / sarah.bora.official Sarah Bora, Ehefrau von Rapper Eko Fresh und Schlagersängerin

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Instagram / sarah.bora.official Sarah Bora, März 2025

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