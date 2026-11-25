Ein Stück bayerische Königsgeschichte hat in der Trödelshow Bares für Rares den Besitzer gewechselt, allerdings deutlich unter dem erhofften Preis. In der heutigen ZDF-Ausgabe der Sendung brachte Gottfried zusammen mit seiner Nachbarin Margot einen historischen Goldanhänger mit. Seine Spur führt ins Umfeld von König Ludwig II. Verziert ist das Schmuckstück mit Diamantrosen und zwei gegeneinandergestellten Buchstaben L. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wurde die Nadel zu einem Anhänger umgearbeitet. Von der besonderen Herkunft erhofft sich Gottfried einen stattlichen Verkaufspreis: Zwischen 4.000 und 5.000 Euro möchte er dafür bekommen. Die Expertise fällt jedoch deutlich niedriger aus und setzt den Wert lediglich bei 1.700 bis 2.200 Euro an. Im Händlerraum wird nicht einmal diese Spanne erreicht. Obwohl sein Wunschpreis damit in weiter Ferne liegt, trennt sich Gottfried schließlich für nur 1.400 Euro von dem Königsschmuck.

Die Gebotsrunde startet zunächst verhalten bei 500 Euro. Anschließend treiben die Händler der Trödelshow den Preis schrittweise über 600, 750 und 900 Euro auf 1.000 Euro nach oben. Als im Händlerraum die geschätzte Summe von 1.700 bis 2.200 Euro zur Sprache kommt, legen die Kaufinteressenten zwar noch einmal nach, doch bei 1.400 Euro ist endgültig Schluss. Gottfried nimmt das höchste Angebot trotz seiner ursprünglichen Hoffnung auf bis zu 5.000 Euro an. Für die vergleichsweise niedrige Bewertung gab es gleich mehrere Gründe: Laut Expertise drückten die Ausführung des Schmuckstücks, sein Zustand und die nachträgliche Umarbeitung von der Ehrennadel zum Anhänger den Wert. Zum Vergleich wurde auch der reine Goldankaufswert genannt. Dieser liegt laut der Einschätzung bei nur etwa 350 Euro.

Zu dem besonderen Erbstück kam Gottfried über seinen Paten Gottfried Kaiser. Dessen Vater arbeitete in München als Schreinermeister. Auch die originale Schatulle des Schmuckstücks ist noch erhalten. Sie trägt einen Hinweis auf G. Merk aus München, der als bayerischer Hofjuwelier bezeichnet wird. Laut Expertise wurde die Ehrennadel im Auftrag Ludwigs II. oder aus seinem direkten Umfeld angefertigt. Die beiden gegenläufig angeordneten Buchstaben L auf blauem Grund stellen den gestalterischen Bezug zum Monarchen her. Der Anhänger ist aus 585er-Gold gefertigt, die Diamanten kommen zusammen auf etwa 0,2 bis 0,25 Karat. Datiert wird die einstige Ehrennadel auf die 1880er-Jahre, entstanden ist sie spätestens 1886. Ein echtes Stück bayerischer Königsgeschichte also, das nun für deutlich weniger Geld als erhofft einen neuen Besitzer gefunden hat.

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ZDF/Frank Beer Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Moderator Horst Lichter, Händler Daniel Meyer und Markus Wildhagen

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ZDF/Frank Beer Horst Lichter bei "Bares für Rares"

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