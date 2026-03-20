Sarah Bora enthüllt pikante Details über Ehe mit Eko Fresh

Sarah Bora hat zum zehnjährigen Jubiläum ihrer Beziehung mit Rapper Eko Fresh (42) überraschend offen über ihre Ehe gesprochen. Auf Instagram blickt die Ehefrau des Musikers auf Höhen und Tiefen zurück und erzählt von kurzen Trennungen und Versöhnungen. Zusammen mit Eko, bürgerlich Ekrem Bora, zieht sie einen Sohn groß, der im Juni seinen zehnten Geburtstag feiert. Sarah beschreibt, was die letzten Jahre mit ihr gemacht haben und welche Momente sie als Paar geprägt haben. Mit ihrer emotionalen Rückschau macht sie deutlich, wie sehr sie das gemeinsame Jahrzehnt geformt hat – und sie lässt durchblicken, was ihre Liebe bis heute zusammenhält.

"Zehn Jahre ist eine lange Zeit. Wir hatten viele Stürme und Regenbögen", schreibt Sarah in ihrem Post und ergänzt: "Manchmal habe ich meine Sachen gepackt und bin einfach los, weil ich mich nicht verstanden gefühlt habe. Und du hast dich auch nicht verstanden gefühlt." Die Unternehmerin, Moderatorin und Influencerin spricht offen über alte Verletzungen und ihren "Panikmodus von früher" – und darüber, dass sie erst an Ekos Seite gespürt habe, "du liebst mich bedingungslos". Gleichzeitig betont sie ihre Eigenständigkeit: "Und ja, ich will trotzdem das Meiste alleine schaffen und du nervst mich auch hart. Aber ich weiß, dass du mich immer auffängst und dass ich endlich fühlen und so sein darf, wie ich nun mal bin." Zum Schluss richtet sie sich augenzwinkernd mit einem Insider an den Rapper: "Und ey, sind wir die einzigen, die übrig sind?"

Das Paar lebt in Köln und hält sein Familienleben mit dem gemeinsamen Sohn weitgehend bodenständig. Gelegentlich teilen beide in sozialen Netzwerken private Momente, im Mittelpunkt stehen jedoch Zusammenhalt und Alltag zu dritt. Sarah betonte schon früher, vieles aus eigener Kraft schaffen zu wollen – und war zeitweise auch im Fernsehen als Gastgeberin der Reality-Datingshow "Power of Love" in Sport1. Eko, der unter seinem Künstlernamen seit Jahren als Rapper auftritt, und Sarah pflegen abseits der Bühne vor allem Routinen als Eltern. Zum runden Beziehungsjubiläum richten sie ihren Blick auf das, was sie verbindet: ihr Miteinander und ihre kleine Familie.

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Action Press Sarah Bora und Eko Fresh bei der Medienboard Party, Februar 2019

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ActionPress Eko Fresh und seine Frau Sarah im März 2018 in Köln

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Instagram / sarah.bora.official Sarah Bora, Eko Fresh und ihr gemeinsamer Sohn, Januar 2025