Detlef Steves (57) gewährt seinen Fans nun einen besonders emotionalen Einblick in sein Seelenleben. In einem aktuellen Instagram-Clip berichtet der TV-Star von seiner jüngsten Reise nach Rumänien und kämpft dabei immer wieder mit den Tränen. Dort holte der 57-Jährige die Tierschutzhündin Leni ab, um sie persönlich in ihr neues Zuhause bei sich und seiner Frau Nicole Steves zu bringen. Doch obwohl der Vierbeiner inzwischen in Sicherheit ist, lässt ihn das Schicksal der zurückgelassenen Tiere nicht los. Vor allem der Gedanke an die vielen Hunde, denen er vor Ort nicht helfen konnte, nimmt ihn sichtlich mit. Mit brüchiger Stimme erklärt der Realitystar: "Jetzt ist sie ja hier, aber trotzdem. Es sind noch so viele da. Das tut mir so weh. Das tut mir einfach so weh."

In seinem Video betont Detlef, dass er niemanden verurteilen möchte, der sich für einen Hund vom Züchter entscheidet. Dennoch fällt es ihm schwer nachzuvollziehen, warum Menschen mehrere Tausend Euro für einen Vierbeiner ausgeben, während gleichzeitig so viele Tiere dringend ein liebevolles Zuhause suchen. Deshalb richtet er einen eindringlichen Appell an seine Follower: "Ich kann nur immer plädieren, guckt mit dem Herzen, nicht mit den Augen." Auch seiner Frau Nicole geht das Schicksal der Hunde sichtlich nahe. Wie Bunte berichtet, kommentiert sie den Beitrag mit bewegenden Worten: "So viele arme Seelen. Es ist so verdammt traurig. Schrecklich, wenn man die anderen zurücklassen muss." Auch prominente Kollegen wie Djamila Rowe (59) und Martin Rütter (56) hinterlassen Herzemojis unter dem Video und signalisieren Detlef damit ihre Unterstützung.

Hinter Detlef und Nicole liegen ohnehin besonders schwere Monate. Nach 16 gemeinsamen Jahren mussten sie zunächst Abschied von ihrer Bulldogge Kai-Uwe nehmen. Nur wenige Wochen später starb auch ihre Hündin Minki. Beide Vierbeiner waren über viele Jahre feste Familienmitglieder gewesen, entsprechend schwer traf das Paar der Verlust. Inzwischen ist allerdings wieder tierischer Nachwuchs bei den Steves eingezogen: Im Oktober kam Heiko zu ihnen und nun hat auch Leni ein neues Zuhause bei dem Ehepaar gefunden. In seinem aktuellen Instagram-Video erklärt Detlef offen: "Manchmal überkommt es mich halt, und wer mich laut oder lustig kennt, weiß, dass ich auch eine tieftraurige Seite in mir habe."

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Instagram / detlefsteves Detlef Steves kämpft mit den Tränen

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Imago Nicole Steves und Detlef Steves bei der Bertelsmann Party 2025

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