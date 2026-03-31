44 Kilo weniger: Detlef Steves feiert neues Lebensgefühl

Detlef Steves (57) lässt seine Fans an einem sehr persönlichen Erfolg teilhaben: Auf Instagram präsentiert der TV-Star, der einst durch die Gartenshow "Ab ins Beet" bekannt wurde, beeindruckende Vorher-nachher-Fotos seiner Abnehmreise. Zwischen den beiden Schnappschüssen liegen über zehn Jahre, in denen sich bei dem Realitystar nicht nur optisch einiges getan hat. Damals brachte Detlef bei einer Körpergröße von 1,78 Metern noch 136 Kilo auf die Waage, heute sind es nur noch 92,5 Kilo. Zusammen mit seinem Freund Patrick, der ihn bei dem Thema Ernährung unterstützt, feiert der 57-Jährige nun sein neues Lebensgefühl – und verrät seinen Followern offen, wie er es geschafft hat, die 44 Kilo loszuwerden.

Der Weg zum Erfolg war für Detlef alles andere als leicht. Zunächst setzte der TV-Star auf klassische Abnehmprogramme. Damit verlor er zwar etwas Gewicht, legte die Pfunde später aber wieder zu. Auch Intervallfasten nach dem 16:8-Prinzip testete er, ebenso eine Ernährung fast ohne Kohlenhydrate – langfristig blieb der Erfolg jedoch aus. Der Wendepunkt kam laut Detlef, als er sich vor knapp vier Jahren intensiv mit seinem Freund Patrick über das Thema austauschte. In dem Gespräch habe er verstanden, worauf es für ihn wirklich ankommt: Er isst inzwischen nur, wenn er tatsächlich Hunger verspürt, und hört konsequent auf, sobald er satt ist. Zusätzlich verzichtet er nach eigenen Worten weitgehend auf Zucker wie Süßigkeiten und Kuchen und meidet Alkohol. Auf Hilfsmittel wie Pillen oder Abnehmspritzen setzt er nicht – stattdessen schwört er auf ein starkes Mindset und Disziplin. In den Kommentaren unter dem Post überschütten Promi-Kollegen wie Panagiota Petridou (46) und Chris Tall (34) den Fernsehliebling mit Komplimenten. Auch Ehefrau Nicole zeigt sich stolz auf seinen Durchhaltewillen.

Detlef hat in seinem Leben bereits einige Herausforderungen gemeistert. Der Moderator wuchs in schwierigen Verhältnissen auf und hatte eine komplizierte Beziehung zu seinem Vater, der unter Alkoholproblemen litt. Dass er nun seinen eigenen Weg zu einem gesünderen Leben gefunden hat, scheint für ihn besonders bedeutsam zu sein. Seit Jahren begeistert Detlef mit seiner authentischen und bodenständigen Art das Fernsehpublikum. Privat ist er seit vielen Jahren glücklich mit seiner Nicole verheiratet, die ihn auch bei seiner Abnehmreise unterstützt hat. Mit seiner Transformation möchte er anderen Mut machen: "Ihr schafft alles, was ihr wirklich wollt", appelliert er an seine Follower und betont, dass es zwar Arbeit und Verzicht bedeute, sich aber auszahle.

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Collage: Imago, detlefsteves Collage: Detlef Steves 2014 und 2026

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Clemens Bilan / Getty Images Detlef Steves 2015 in Berlin

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Instagram / detlefsteves Detlef Steves, TV-Bekanntheit