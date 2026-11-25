Christina Applegate (55) lässt die Anfeindungen im Netz nicht unkommentiert. Vor Kurzem hatte die Schauspielerin offen darüber gesprochen, wie sie auf die offenbar falsche MS-Diagnose reagiert hat. Damals sagte sie, sie wünschte, sie hätte MS. Danach musste sie viel Kritik einstecken. In einer neuen Folge ihres Podcasts "MeSsy" ging sie nun gemeinsam mit ihrer Co-Moderatorin Jamie-Lynn Sigler (45) auf die Vorwürfe ein, die sie seitdem erreichten. "Viele Leute hatten verdammt viel dazu zu sagen", stellte Christina mit Blick auf ihre frühere Äußerung fest. Daher war es ihr wichtig, das Missverständnis aufzuklären: Sie wünsche sich keineswegs, an Multipler Sklerose erkrankt zu sein. Vielmehr gehe es ihr um diagnostische Klarheit. Es wäre für sie lediglich leichter, genau zu wissen, gegen welche Krankheit sie eigentlich kämpft. Stattdessen lebe sie trotz ihrer schweren Beschwerden weiterhin in völliger Ungewissheit. Ihre Worte seien deshalb nicht als Wunsch nach MS zu verstehen, sondern als Ausdruck dessen, wie zermürbend die anhaltende Unsicherheit für sie ist.

Den Anstoß für das Gespräch gab Jamie-Lynn. Sie las den Kommentar eines Zuschauers vor, der Christina geraten hatte, ihre Ärzte auf eine bestimmte andere Krankheit anzusprechen. Daraufhin erklärte die Schauspielerin, dass sie gemeinsam mit mehreren Medizinern mögliche Alternativdiagnosen Schritt für Schritt überprüfe und ausschließe. Christina erklärte, selbst eine so schwere Diagnose wie MS könne Betroffenen eine gewisse Sicherheit geben, weil sie dann wüssten, womit sie es zu tun haben. Die fehlende Gewissheit belaste sie nicht nur körperlich, sondern habe ihr auch das Gefühl von Gemeinschaft und Identität genommen, das sie während ihres Lebens mit der vermeintlichen MS-Erkrankung gefunden hatte. An ihrem gesundheitlichen Zustand habe sich durch die neue Einschätzung zudem nichts verbessert. Christina falle es nach eigener Schilderung weiterhin schwer, überhaupt aus dem Bett zu kommen.

Im Jahr 2021 hatte Christina die Diagnose Multiple Sklerose erhalten. In den folgenden Jahren richtete sie ihr komplettes Leben auf die chronische Krankheit aus. Dann folgte die Wende: Während eines Klinikaufenthalts, der etwa vier Monate dauerte, teilte ihr eine Ärztin mit, dass sie offenbar doch nicht an MS leide. Menschen in ihrem Umfeld reagierten auf diese Nachricht erleichtert. Die Schauspielerin selbst konnte sich jedoch nicht uneingeschränkt darüber freuen. Ihre Schmerzen und die weiteren Symptome waren schließlich unverändert vorhanden. Lediglich die bisherige medizinische Erklärung dafür fiel weg. Auch die Orientierung, die ihr die Diagnose trotz aller Belastungen gegeben hatte, war plötzlich nicht mehr da. Seit dieser Einschätzung steht die Schauspielerin bei der Suche nach der tatsächlichen Ursache ihrer Beschwerden medizinisch wieder am Anfang. Gemeinsam mit ihren Ärzten versucht sie nun herauszufinden, welche Erkrankung hinter ihrem Zustand steckt und welche Behandlung ihr helfen könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Anzeige Anzeige