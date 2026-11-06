44 Kilogramm leichter: Darauf verzichtet Detlef Steves nicht

Detlef Steves (57) hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Verwandlung durchgemacht: Er hat sich von einst 136 Kilogramm auf 92 Kilogramm heruntergearbeitet. Ganze 44 Kilo hat er somit verloren. Beim Fryzza-Event in Erkelenz zeigte sich der "Ab ins Beet!"-Star nun mit seiner Frau Nicole und sprach im Interview mit RTL offen darüber, dass die eigentliche Herausforderung erst nach dem Abnehmen beginnt. "Halten ist eigentlich viel, viel schwerer. Ich habe jetzt gerade auch wieder drei Kilo zu viel drauf", gestand er. Auf seine Lieblingsgerichte will Detlef trotzdem nicht verzichten: Burger und Pizza landen weiterhin auf seinem Teller. Einen Unterschied gibt es allerdings: Seit knapp einem Jahr isst er die Klassiker ohne Fleisch. So bleibt der Genuss erhalten, auch wenn der Fernsehstar sich ansonsten bewusster ernährt als früher.

Seinen Abnehmerfolg erreichte Detlef mit einer Umstellung seiner Ernährung. Erst später machte er auch Sport. Um sein neues Gewicht zu halten, setzt er weiterhin auf Bewegung, bewusstes Essen und kleinere Portionen. Strikte Verbote gibt es bei ihm hingegen nicht. "Ich esse Burger, Pizza, alles natürlich ohne Fleisch, aber ich esse halt alles", erklärte er gegenüber dem Sender. Sein Motto lautet: "Wir essen alles, aber alles in Maßen." Wer an einem Tag mal ordentlich zuschlägt, soll am nächsten Tag einfach entsprechend weniger essen. "Geißle dich nicht. Du kannst ein, zwei Tage ja auch mal ein bisschen mehr essen", betont der 57-Jährige. Von schnellen Abnehmkonzepten hält er wenig: "Ich sage ja immer, diese ganzen Diäten und der ganze Quatsch, das hilft nicht." Statt auf kurzfristige Erfolge setzt Detlef also auf Regeln, die er auch auf Dauer durchhalten kann.

Das Thema Gewicht beschäftigt Detlef inzwischen seit rund elf Jahren. Seine immense Abnahme hat dabei nicht nur seinen Speiseplan verändert, sondern auch die Art, wie er sich selbst sieht. Früher war ihm seine Kleidung ziemlich egal – Hauptsache, sie passte. Heute sieht das ganz anders aus: Der TV-Star betrachtet sich deutlich kritischer und bewusster als noch vor einigen Jahren. "Das neue Gewicht ist auch schwierig, weil man guckt einfach vorm Spiegel mehr", verriet er RTL. Das geht inzwischen sogar so weit, dass er nach eigener Aussage teilweise mehr Zeit vor dem Spiegel verbringt als seine Frau Nicole. Bereits im März postete er einen beeindruckenden Vorher-Nachher-Vergleich zu seiner Abnahme.

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Imago Detlef Steves am Rande des Promibox-Events Fame Fighting, Juni 2026

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Instagram / detlefsteves Detlef Steves, TV-Bekanntheit

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