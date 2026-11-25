Schwingt sich Tom Holland (30) in Avengers: Doomsday heimlich als Spider-Man durchs Bild? Diese Frage beschäftigt Marvel-Fans kurz vor dem Kinostart zunehmend. Am 16. Dezember kommt der neue Avengers-Film in die deutschen Kinos. Auf der bislang veröffentlichten Besetzungsliste sucht man den Namen des Schauspielers allerdings vergeblich. Viele Fans vermuten dennoch, dass Marvel seinen Auftritt ganz bewusst geheim hält. Als wichtigster Hinweis auf diese Theorie gilt das Ende von "Spider-Man: Brand New Day". In den letzten Szenen zeigt Neds Spidey-Tracker-App den aktuellen Aufenthaltsort von Peter Parker an – und der liegt offenbar im Weltraum. Wie es für den Superhelden danach weitergeht, lässt der Film offen. Theoretisch könnte ihn diese Spur also direkt in die Handlung von "Avengers: Doomsday" führen. Bislang handelt es sich dabei allerdings nur um Spekulationen. Marvel hat Toms Mitwirkung an dem Film offiziell nicht bestätigt.

An bekannten Gesichtern mangelt es dem neuen Avengers-Abenteuer jedenfalls nicht. Robert Downey Jr. (61) übernimmt die Rolle von Victor von Doom alias Doctor Doom. Auch Chris Hemsworth (43) kehrt als Thor zurück, während Tom Hiddleston (45) erneut in die Rolle von Loki schlüpft. Mit dabei sind außerdem Chris Evans (45) als Steve Rogers, Anthony Mackie (48) als Sam Wilson und Sebastian Stan (44) als Bucky Barnes. Florence Pugh (30) kehrt als Yelena Belova zurück, Pedro Pascal (51) verkörpert Reed Richards. Darüber hinaus haben die Filmemacher mehrere Stars aus den X-Men-Filmen für das Abenteuer gewinnen können: Patrick Stewart (†86) ist als Professor X zu sehen, Ian McKellen (87) als Magneto. James Marsden (53) übernimmt erneut die Rolle des Cyclops, Rebecca Romijn (54) spielt Mystique. Die lange Besetzungsliste zeigt, wie viele verschiedene Figuren und Handlungsstränge im neuen Film zusammenkommen. Ob Spider-Man als Überraschungsgast ebenfalls auftaucht, bleibt allerdings weiterhin offen.

Für Peter endet "Spider-Man: Brand New Day" zunächst einsam. Zu seiner einstigen großen Liebe MJ, gespielt von Zendaya (30), findet er nicht zurück. Bei seinem besten Freund Ned deutet sich dagegen ein kleiner Hoffnungsschimmer an: Dieser führt ganz automatisch den vertrauten Handschlag der beiden aus – möglicherweise ein Zeichen dafür, dass er sich doch an Peter erinnert. Damit rückt der Film die persönliche Isolation des Superhelden in den Mittelpunkt, lässt mit der Spur ins Weltall aber zugleich Raum für ein neues Abenteuer. Ob dieses tatsächlich in "Avengers: Doomsday" weitergeht, bleibt allerdings offen. Fest steht hingegen die Rückkehr von Hailee Steinfeld (29) als Bogenschützin Kate Bishop. Marvel Studios und Disney Animation machten ihr Comeback mit einem kurzen Clip auf Instagram offiziell. Darin ist ein schwarzer Regiestuhl mit ihrem Namen zu sehen, an dem eine grüne Schleife befestigt ist.

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Imago Tom Holland als Peter Parker im Spider-Man-Kostüm in "Spider-Man: Brand New Day" (2026)

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Getty Images Tom Holland für "Spider-Man: Brand New Day" am UGC Cine Cité Bercy, 24. Juni 2026

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