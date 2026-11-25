Schwerwiegende Anschuldigungen gegen den Vater von Herzogin Meghan (45): Am Dienstag wurde in Kalifornien formell Anklage gegen Thomas Markle Sr. (82) erhoben. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, legt ihm die Bundesanklage zwei Fälle des Besitzes von Kinderpornografie zur Last. Im Einzelnen wird Thomas vorgeworfen, wissentlich 35-Millimeter-Filmnegative aufbewahrt zu haben, die sexuell explizite Darstellungen von Kindern zeigen sollen. Momentan befindet sich der 82 Jahre alte Amerikaner in Florida in Gewahrsam der Bundesbehörden. Die Anklage soll ihm in den kommenden Wochen in Los Angeles verlesen werden. Die Strafen, die ihm im Falle einer Verurteilung drohen, sind hoch: Pro Anklagepunkt sieht das Gesetz bis zu 20 Jahre Bundeshaft vor. Insgesamt könnte Thomas damit für bis zu 40 Jahre ins Gefängnis kommen. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für ihn jedoch die Unschuldsvermutung.

Aus heiterem Himmel kommen diese Anschuldigungen allerdings nicht. Schon im Vormonat war Thomas vorübergehend festgenommen worden, weil ihm bereits damals der mutmaßliche Besitz von Missbrauchsmaterial vorgeworfen wurde. Laut Reuters sollen sich unter den sichergestellten Bildern zwei Aufnahmen befinden, auf denen er gemeinsam mit einem unbekleideten minderjährigen Mädchen posiert – hinzu sollen weitere Fotos kommen, die Kinder teilweise unbekleidet zeigen. Zunächst hatte sich ein Bundesgericht in Tampa im Bundesstaat Florida mit dem Fall befasst. Anfangs durfte der Beschuldigte die Untersuchungshaft noch in den eigenen vier Wänden verbringen. Wie die norwegische Zeitung Dagbladet schreibt, musste er jedoch zurück ins Gefängnis. Der Grund: Er soll die elektronische Fußfessel abgenommen haben, die er tragen musste. Damit nicht genug: Auch auf den Philippinen sieht sich Thomas Berichten zufolge ähnlichen Anschuldigungen ausgesetzt.

Zwischen Meghan und ihrem Vater herrscht bereits seit Jahren Funkstille. Laut Dagbladet soll die Herzogin auf die Anschuldigungen gegen ihn mit Bestürzung reagiert haben. Darüber hinaus habe die frühere Schauspielerin betont, dass sie ihre beiden Kinder ganz gezielt vor dem Kontakt mit ihrem Großvater bewahrt habe, um für deren Schutz zu sorgen. Meghan ist seit 2018 mit Prinz Harry (42) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden Sohn Archie und Tochter Lilibet. Schon vor der Hochzeit galt das Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater als belastet. Bei der Trauung auf Schloss Windsor war Thomas nicht dabei. Kurz vor dem großen Tag hatte er für Schlagzeilen gesorgt, weil er mit Paparazzi gestellte Fotos von sich inszeniert hatte. Kurz darauf sagte er seine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen ab. An seiner Stelle führte damals König Charles (78), der zu dieser Zeit noch Prinz war, die Braut ein Stück weit zum Altar.

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Getty Images Thomas Markle auf einem Polizeifoto aus dem Bezirksgefängnis von Pinellas County in Florida, November 2026

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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