Die Suche nach einer persönlichen Assistentin bringt Lola Weippert (30) unerwartet Ärger ein. Die Moderatorin hatte die Stelle über Instagram ausgeschrieben und sich dabei ausdrücklich an Frauen gewandt. Als Begründung nannte sie die besonders enge und persönliche Zusammenarbeit, die mit dem Job verbunden sei. Ein Mann ließ sich davon allerdings nicht abschrecken und bewarb sich trotzdem auf die Stelle. Weil er zunächst keine Rückmeldung erhielt, vermutete er, aufgrund seines Geschlechts ausgeschlossen worden zu sein, und verklagte die Moderatorin. In ihrem Podcast "Schön laut" spricht Lola nun offen über den Vorfall und räumt dabei ein, dass ihr bei der Formulierung ihrer Stellenausschreibung ein Fehler unterlaufen sei.

Bereits kurz nach der Veröffentlichung hatten aufmerksame Instagram-Nutzer die Moderatorin darauf hingewiesen, dass ihre Ausschreibung rechtlich problematisch sein könnte. Denn nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz dürfen Bewerber grundsätzlich nicht aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt werden, wie Tag24 berichtet. Die Warnungen aus ihrer Community habe Lola damals allerdings nicht ernst genug genommen. Mittlerweile gesteht sie ein, dass ihr die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen seien, und entschuldigt sich für ihren Fehler. Dass der Bewerber zunächst keine Antwort erhielt, habe jedoch nichts mit seinem Geschlecht zu tun gehabt: Als seine Nachricht einging, befand sich Lola gerade für zwei Wochen im Urlaub.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lola in "Schön laut" von unangenehmen Erfahrungen erzählt. In dem Podcast, den sie gemeinsam mit der Sängerin Vanessa Mai (34) moderiert, hatte sie erst vor wenigen Tagen von einem verstörenden Erlebnis während eines Urlaubs auf Ibiza berichtet. An einem abgelegenen Strand hatte sie gemeinsam mit einer befreundeten Fotografin ein Nacktfotoshooting gemacht. Dabei bemerkte sie, dass ein älterer Mann die beiden heimlich filmte. Lola ließ den Vorfall nicht einfach auf sich beruhen: Trotz einer Sprachbarriere stellte sie den Fremden zur Rede und erreichte schließlich, dass er die Aufnahmen von seinem Handy löschte. Von Reue oder einer Entschuldigung war laut ihrer Schilderung allerdings keine Spur. Statt seinen Fehler einzusehen, versuchte der Mann sogar, Lola selbst die Verantwortung für den Vorfall zuzuschieben.

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Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025

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Imago Lola Weippert bei der Verleihung des Deutschen Podcast Award 2026 im rbb Großen Sendesaal in Berlin

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