"Stille in einem": Detlef Steves' Bulldogge Kai-Uwe ist tot

Detlef Steves (57) muss einen schweren Verlust verkraften: Seine geliebte Bulldogge Kai-Uwe ist am 9. April um 21.05 Uhr gestorben. Fast zwei Wochen nach dem Tod seines Hundes wandte sich der TV-Star jetzt unter Tränen auf Instagram an seine Community und berichtete von dem Abschied. "Ich bin euch das letzte Update zu Kai-Uwe schuldig: Am 9. April, um 21.05 Uhr, ist Kai-Uwe über die Regenbogenbrücke gegangen", schrieb der 57-Jährige in dem emotionalen Post und fügte hinzu: "Es ist wirklich schei*e alles. So eine Leere, so eine Stille in einem drin. Brutal."

Dass er sich so lange nicht zu dem Verlust geäußert hatte, begründete der Hot oder Schrott – Die Allestester-Star damit, dass er sich schlicht nicht dazu habe durchringen können. Gleichzeitig wollte er aber auch seine Fans nicht außen vor lassen: "Ihr wart zu Lebzeiten von ihm immer dabei, ihr wart immer ein Teil und darum ist es wichtig, dass ich euch das sage." Ein befreundeter Tierarzt sei eigens zu ihm und seiner Partnerin Nicole nach Hause gekommen, sodass Kai-Uwe "ganz friedlich über die Regenbogenbrücke" gehen konnte, ohne zu leiden. Detlef betonte, dass er und Nicole alles versucht hätten, um dem Hund noch mehr Lebenszeit zu schenken: "Wir konnten bei Kai-Uwe den Kampf angehen, aber nach hinten raus verliert man den Kampf halt immer." Kai-Uwe wurde fast 16 Jahre alt und litt zuletzt unter anderem an Demenz, innerer Unruhe sowie artspezifischen orthopädischen Problemen.

Detlef betont in dem Video mehrfach, wie dankbar er für die lange gemeinsame Zeit mit Kai-Uwe ist und dass der Hund "ein sehr tolles Leben" gehabt habe. Zusammen mit Nicole hatte der TV-Star in den vergangenen Jahren immer wieder Einblicke in den Alltag mit der Bulldogge gegeben und damit viele Follower berührt, die sich nun in den Kommentaren mit tröstenden Worten melden. "Wenn jemals der Satz: 'Hunde sind wie ihre Menschen' passte, dann bei euch beiden", schreibt Martin Rütter (55). Jan Köppen (43) kommentiert tröstlich: "Das tut mir so leid. Ganz viel Kraft euch."

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Instagram / detlefsteves Detlev Steves, April 2026

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Instagram / detlefsteves Detlef Steves' Hund Kai-Uwe, Juli 2024

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