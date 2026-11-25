Bei den Zuschauern von Die Wollnys gehen die Meinungen derzeit weit auseinander. RTLZWEI hat angekündigt, vorerst keine neuen Folgen der Dokusoap auszustrahlen. Grund dafür sind die jüngsten Rassismusvorwürfe rund um die Großfamilie. Unter einem Instagram-Beitrag zu der Nachricht diskutieren die Fans seitdem, ob der Sender richtig gehandelt hat. Viele Nutzer begrüßen den Schritt des Senders ausdrücklich und fassen sich dabei erstaunlich kurz. "Sehr gut", schreibt ein Fan knapp. Ein anderer meint: "Sehr gute Entscheidung." Und ein weiterer User bringt seine Erleichterung mit nur zwei Worten auf den Punkt: "Zum Glück." Doch längst nicht alle stimmen in diesen Chor mit ein. Einige Kommentatoren wollen sich lieber noch nicht festlegen und fordern, dass die Vorwürfe zunächst gründlich aufgeklärt werden. "Erstmal beide Seiten anhören", mahnt etwa ein Nutzer in der Kommentarspalte.

Das Stimmungsbarometer unter dem Beitrag schlägt also in ganz unterschiedliche Richtungen aus. Auf der einen Seite stehen die Fans, die die Sendepause ausdrücklich als richtigen Schritt begrüßen. Auf der anderen Seite gibt es Zuschauer, die sich wünschen, dass zunächst alle Beteiligten zu Wort kommen und der Sachverhalt sorgfältig geprüft wird. Für manche Fans scheint die Kontroverse inzwischen sogar zur Belastung geworden zu sein. So bedankt sich ein Nutzer unter dem Beitrag beim Sender und schreibt: "Danke, einfach danke. Es wurde einfach zu schwierig." Wie es mit der Sendung nun weitergeht, steht derweil noch in den Sternen. Fest steht bislang nur, dass RTLZWEI vorerst keine neuen Episoden zeigt. Für die Zuschauer heißt es also erst einmal: abwarten.

Ausgelöst wurde die Sendepause durch ein Video von Loredana Wollny (22) und ihrem Ehemann Servet Özbek. Darin erhebt das Paar schwere Vorwürfe gegen Silvia Wollny (61), das Oberhaupt der TV-Familie. In dem Clip spielten Loredana und Servet mutmaßliche Sprachnachrichten ab. Auf diesen sollen rassistische Äußerungen von Silvia über ihren Schwiegersohn zu hören sein. Die Veröffentlichung sorgte für großes Aufsehen und brachte einen Konflikt innerhalb der Familie an die Öffentlichkeit. Ob die Aufnahmen tatsächlich so einzuordnen sind, ist bislang allerdings nicht abschließend geklärt. Auch wie sich der familiäre Konflikt im Detail zugetragen hat, bleibt bisher offen. Für die Familie, die mit ihrem Alltag vor laufenden Kameras seit Jahren ein großes Publikum unterhält, ist der Streit damit nicht nur eine private Angelegenheit. Er hat auch ganz direkte Folgen für ihre Sendung. Ob und wann die Wollnys wieder mit neuen Folgen auf den Bildschirmen zu sehen sein werden, hängt nun auch davon ab, wie sich die Vorwürfe weiterentwickeln.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die Wollnys

Anzeige Anzeige

Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

Anzeige Anzeige