Rob Lowe (62) spricht offen über die dunkleren Jahre seines Lebens. In der neuen Dokumentation "Rob Lowe: The Outsider", die mittlerweile auf Netflix zu sehen ist, schaut der Schauspieler auf zwei besonders problematische Kapitel zurück: den Sexvideoskandal von 1988 und seine damalige Abhängigkeit von Kokain. Die Aufnahmen zeigten den Hollywoodstar, der zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt war, mit zwei Frauen im Alter von 16 und 22 Jahren. Kennengelernt hatten sich die drei zuvor im Club Rio in Atlanta. Rob betonte in der Doku, nichts vom Altersunterschied gewusst zu haben: "Wir waren in einer Bar ab 21 Jahren." Und weiter: "Ich hatte keine Ahnung, dass eines der Mädchen minderjährig war."

Die Mutter der 16-Jährigen reichte damals eine Zivilklage gegen Rob ein und warf ihm vor, illegale Pornografie hergestellt zu haben. Das Schutzalter lag in Georgia zwar bei 14 Jahren und wurde erst später auf 16 Jahre erhöht, für explizite Aufnahmen galt aber eine Grenze von 18 Jahren. Verteidigt hat sich Rob in der Öffentlichkeit nicht: "Mir wurde von Hollywoods Besten geraten, mich nicht zu verteidigen. Also tat ich es nicht, denn sie sind die Experten." Stattdessen zog er sich komplett zurück: "Ich blieb in meinem Haus, ich verließ mein Haus nicht." Zu einer strafrechtlichen Verurteilung kam es nicht und die Klage der Mutter wurde außergerichtlich beigelegt. In der Doku thematisierte Rob ebenfalls seine Drogensucht. In den 1980er-Jahren sei vor allem Kokain unter Künstlern, Schauspielern und Rockstars weitverbreitet gewesen. "Und jeder wusste es, und es war großartig", erzählte er rückblickend.

Eine entscheidende Rolle auf seinem Weg aus der Sucht spielte letzten Endes seine jetzige Ehefrau Sheryl Berkoff (65). Zunächst hielt sie allerdings Abstand und hatte aufgrund von Robs exzessivem Lebensstil keinen guten Eindruck von ihm. Nach einem nächtlichen Telefonat, bei dem sie im Hintergrund eine andere Frau hörte, zog sie eine klare Grenze: "Ich liebe dich, wir werden immer Freunde sein, ich werde immer für dich da sein, aber ich mache das nicht mit dir mit." 1990 ging Rob schließlich in eine Entzugsklinik. Nach seinen Angaben war Sheryl die Einzige, die ihn dort besuchte. Seitdem lebt er nach eigener Aussage nüchtern. Auch für die Beziehung war das der Wendepunkt. Auch bei seinem langjährigen Freund Charlie Sheen (61) war die Sucht zuletzt zum Thema geworden. Im Podcast "Mostly Sheen-ius" hatte sich der Two and a Half Men-Star bei Rob für verletzende Beiträge im Netz entschuldigt.

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Getty Images Rob Lowe und Sheryl Berkoff im April 2023

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Imago Demi Moore und Rob Lowe für den Film "St. Elmo's Fire", 1985

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