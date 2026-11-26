Furkan Akkaya (25) muss einen weiteren schweren Schicksalsschlag verkraften: Bei dem Realitystar wurde Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Erst im Februar hatten er und seine Ehefrau Lisa Marie Akkaya (25) ihren Sohn Xavi verloren. Im Interview mit Promiflash spricht Furkan nun offen darüber, wie er mit seiner Erkrankung umgeht. Die Diagnose belaste ihn zwar, sie sei für ihn aber nicht mit der Trauer um sein Kind zu vergleichen. "Für mich persönlich ist meine Krebsdiagnose bei Weitem nicht mit dem Schmerz vergleichbar, den wir durch den Verlust unseres Sohnes Xavi erfahren haben", erklärt er. Die Krebsdiagnose stellt den Realitystar nun vor eine weitere schwere Herausforderung. Dennoch bemüht er sich, den Blick nicht nur auf die gegenwärtige Belastung zu richten. Statt sich von der Erkrankung entmutigen zu lassen, will Furkan positiv bleiben und nach vorne schauen. Damit konzentriert er sich trotz des erneuten Schicksalsschlags auf seine Zukunft.

Warum der Tod von Xavi für ihn alles andere in den Schatten stellt, erklärt der Realitystar ebenfalls im Gespräch. "Der Verlust des eigenen Kindes ist für mich das Schlimmste, was einem als Elternteil passieren kann", sagt Furkan. Dennoch macht er keinen Hehl daraus, dass auch seine Krebserkrankung ihn vor große Herausforderungen stellt. Entmutigen lassen will er sich davon allerdings nicht. "Auch wenn die aktuelle Situation alles andere als einfach ist, versuche ich weiterhin, positiv zu denken, nach vorne zu schauen und mich nicht unterkriegen zu lassen", betont er im Interview. Einen Teil des Weges hat Furkan bereits hinter sich gebracht. Wegen des Schilddrüsenkrebses musste sich der 25-Jährige bereits zwei Operationen unterziehen. Bei den Eingriffen wurde seine Schilddrüse vollständig entfernt. Damit hat Furkan schon erhebliche medizinische Belastungen hinter sich. Im Umgang mit der Diagnose setzt er trotzdem darauf, sich nicht von der Angst bestimmen zu lassen und seinen Weg mit einer positiven Einstellung fortzusetzen.

Für Furkans Liebsten war die Nachricht von seiner Erkrankung ein harter Schlag. Lisa reagierte zunächst geschockt und traurig auf die Diagnose ihres Mannes. Auch der Rest der Familie wurde von der Neuigkeit schwer getroffen. Die Öffentlichkeit erfuhr erst von Furkans Krebserkrankung, als er die beiden Operationen bereits überstanden hatte. Nach den beiden Operationen stand für Furkan bereits die nächste Behandlung an. Im Interview mit Promiflash hatte er verraten: "Als Nächstes steht eine Strahlentherapie an." Mit der vollständigen Entfernung seiner Schilddrüse war seine Behandlung also noch nicht abgeschlossen. Wann die Bestrahlung beginnen und wie lange sie dauern sollte, hatte der Realitystar nicht mitgeteilt. Auch die Zeit danach blieb vorerst ungewiss. "Wie es danach weitergeht und welche weiteren Behandlungsschritte notwendig sein werden, werden mir die Ärzte im Anschluss mitteilen", erklärte Furkan.

Anzeige Anzeige

Instagram / akkaorigina Realitystar Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi

Anzeige Anzeige

Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, Realitystar

Anzeige Anzeige