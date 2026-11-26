Amira Aly (34) ist offenbar schon wieder voll im Einsatz! Erst Ende Oktober erblickte ihr drittes Kind das Licht der Welt – doch nicht einmal einen Monat später meldet sich die Moderatorin bereits zurück im Berufsleben. Auf Instagram veröffentlichte sie nun einen Clip, der sie mitten bei einem Projekt zeigt. Ganz ohne familiäre Unterstützung ist sie dort allerdings nicht unterwegs, denn ihr neugeborenes Töchterchen ist mit von der Partie. Viel ist von der Kleinen in dem Clip nicht zu sehen, nur ihre winzigen Hände blitzen kurz hervor. Den eigentlichen Hingucker liefert etwas anderes: Auf Amiras Oberteil ist ein deutlicher Spuckfleck zu erkennen. Damit macht das Video klar, dass der Babyalltag die frischgebackene Dreifachmama auch im Job begleitet. Amira nimmt die Situation mit Humor. Lachend sagt sie in die Kamera: "Sag mir, dass du dein Baby bei der Arbeit mit hast, ohne mir zu sagen, dass du dein Baby bei der Arbeit mit hast."

Auch in der Beschreibung zu ihrem Beitrag geht die Influencerin auf das sichtbare Malheur ein. "Nicht nur die Babies brauchen Wechselklamotten", schreibt Amira auf Instagram zu dem Clip. Bei ihren Followern kommt der lockere Einblick in ihren neuen Alltag sehr gut an. In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Reaktionen. "Wie süß kann man denn sein", schwärmt ein Fan. Ein anderer schreibt: "Wie schön, Amira." Manche Nutzer reagieren ebenfalls mit einem Augenzwinkern. "Ich rieche das Video", witzelt einer von ihnen. Und nicht jedem ist der Fleck auf Anhieb ins Auge gesprungen: "Der Fleck ist mir erst nach dem 3. Mal Anschauen aufgefallen", gibt ein weiterer Follower zu. Das Gesicht ihres Babys zeigt die Moderatorin in der Aufnahme zwar weiterhin nicht, lässt ihre Follower aber trotzdem an diesem intimen Moment teilhaben. Die Szenen zeigen, wie Amira die Betreuung ihrer kleinen Tochter aktuell mit ihren beruflichen Terminen verknüpft.

Vater des Mädchens ist Amiras Partner, der Moderator Christian Düren (36), mit dem sie Ende Oktober das gemeinsame Babyglück feiern durfte. Für die gebürtige Österreicherin bedeutet der Nachwuchs bereits Mutterfreuden hoch drei: Aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48) bringt sie zudem zwei Söhne mit. Ungeachtet des Ehe-Aus ziehen die beiden bei der Erziehung ihrer Jungs weiterhin an einem Strang. Am 11. November feierte einer der gemeinsamen Söhne seinen siebten Geburtstag, und die Familie kam dafür zusammen. Bei dieser Feier lernte Oliver auch die neugeborene Tochter seiner Ex-Frau kennen. Die erste Begegnung zwischen dem Comedian und dem Baby fand also im Rahmen des Kindergeburtstags statt. Nach der Geburt und der Geburtstagsfeier ihres Sohnes steht für Amira jetzt auch schon wieder die Arbeit an.

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Instagram / amiraaly Amira Aly nach der Geburt, November 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly mit ihrem Neugeborenen

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