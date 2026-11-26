Prinzessin Kate (44) gewährt so persönliche Einblicke in ihre Krebserkrankung wie kaum jemals zuvor. In der neuen BBC-Dokumentation "Heal" spricht die Prinzessin von Wales ausführlich darüber, welche Spuren die Diagnose bei ihr hinterlassen hat. Wie die Royal selbst erzählt, hinterlässt eine Krebserkrankung nicht nur körperliche, sondern auch seelische Spuren – und das auch nicht nur bei ihr. Ihr Ehemann Prinz William (44) und die gemeinsamen drei Kinder haben sie in der schwierigen Zeit unterstützt und kämpfen nun ebenfalls mit den Folgen. "Krebs verändert dich. Er verändert deinen Körper, er verändert dich körperlich – aber es gibt einen viel, viel tieferen Teil dessen, was eine Krebsdiagnose in dir verschiebt", schildert Kate in der Doku. Ausgestrahlt wird die sehr persönliche Doku am 29. November auf BBC One.

Der Film zeigt die Prinzessin unter anderem gemeinsam mit anderen Krebspatienten. Außerdem sind innige Momente festgehalten, in denen sie ihre Familie in die Arme schließt. Wie wichtig Rückhalt in Krisenzeiten ist, betont Kate ebenfalls: "Es ist klar, dass wir die Herausforderungen des Lebens nicht allein tragen sollen. Oft erkennen wir erst durch Schmerz, dass dahinter eine größere Schönheit liegt." Weitere Szenen begleiten Kate bei einer sportlichen Herausforderung. Anfang 2026 bewältigte sie die Three Peaks Challenge und bestieg innerhalb eines Tages die höchsten Berge Englands, Schottlands und Wales'. Auch über den Bildschirm hinaus soll der Film etwas bewirken: Die Erlöse aus der internationalen Verbreitung der Doku gehen an die Royal Marsden Cancer Charity.

Im März 2024 hatte Kate ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Damals erklärte sie, dass sie sich einer Chemotherapie unterziehe. Um welche Krebsart es sich handelte, hat die Prinzessin bis heute nicht bekannt gegeben. Behandelt wurde sie im Royal Marsden Hospital – also genau in der Klinik, deren Krebsstiftung nun von den Einnahmen aus "Heal" profitieren soll. Im Januar 2025 gab Kate schließlich bekannt, dass sie sich in Remission befinde. Wie sie jedoch auch heute noch betont, sei "Heilung eine Reise" und kein abgeschlossenes Kapitel. Danach nahm sie ihre royalen Aufgaben schrittweise wieder auf. William stand während der Behandlung an ihrer Seite.

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Getty Images Catherine, Prinzessin von Wales, besucht die Earthshot-Preisverleihung in Mumbai

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Getty Images Prinzessin Kate von Wales in Mumbai

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