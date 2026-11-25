Furkan Akkaya (25) kämpft weiterhin gegen Schilddrüsenkrebs und hat jetzt verraten, wie es mit seiner Behandlung konkret weitergeht. Im Interview mit Promiflash gab der Realitystar ein Update zu seinem aktuellen Stand. Zwei Operationen hat der Ehemann von Lisa Marie Akkaya (25) inzwischen hinter sich. Bei diesen Eingriffen entfernten die Ärzte seine Schilddrüse vollständig. Ausgestanden ist die Krankheit damit allerdings noch nicht, denn schon bald wartet die nächste Etappe auf ihn. "Als Nächstes steht eine Strahlentherapie an", erklärte Furkan im Interview. Die beiden Operationen waren also nur ein Teil seines umfangreichen Behandlungsplans. Sein Fokus liegt nun voll und ganz auf der bevorstehenden Bestrahlung. Wann genau die Strahlentherapie beginnt und wie lange sie dauern wird, gab der TV-Star in dem Gespräch nicht an. Klar ist aber, dass der Weg zur Genesung für ihn noch weitergeht.

Wie es nach der Strahlentherapie für Furkan weitergeht, ist derzeit völlig offen. Welche medizinischen Maßnahmen im Anschluss noch nötig sein werden, hängt vom Verlauf und von den Ergebnissen der Bestrahlung ab. Erst wenn diese vorliegen, wollen die behandelnden Ärzte über das weitere Vorgehen entscheiden. "Wie es danach weitergeht und welche weiteren Behandlungsschritte notwendig sein werden, werden mir die Ärzte im Anschluss mitteilen", schilderte der Realitystar im Promiflash-Interview. Für Furkan bedeutet das, dass er sich vorerst nur auf den nächsten Schritt konzentrieren kann. Der TV-Star wartet ab, was die Mediziner nach der Bestrahlung zu seinem Gesundheitszustand sagen werden.

Die vergangenen Monate haben Furkan extrem stark zugesetzt. Die zwei Operationen und die Krebsbehandlung haben ihn körperlich sehr belastet. Zuletzt berichtete er davon, dass er mit anhaltender Erschöpfung und Schwäche zu kämpfen habe. Mental fühlte sich der Realitystar zu diesem Zeitpunkt aber schon etwas stabiler. Nach seiner eigenen Einschätzung haben ihn frühere Rückschläge in seinem Leben psychisch widerstandsfähiger gemacht. Diese Erfahrungen helfen ihm scheinbar auch jetzt, mit der schweren Diagnose umzugehen. Trotz seiner Erkrankung versucht Furkan, sich nicht unterkriegen zu lassen. In dieser schwierigen Phase steht er zudem nicht allein da: Der TV-Star ist mit Lisa verheiratet, die an seiner Seite ist, während er sich auf die nächste Etappe seiner Behandlung vorbereitet.

Anzeige Anzeige

Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, November 2026

Anzeige Anzeige

Imago Furkan und Lisa Marie Akkaya bei der Premierenfeier von RTLZWEI "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

Anzeige Anzeige