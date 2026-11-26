Terri Runnels und Dustin Rhodes müssen einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Die früheren WWF-Stars trauern um ihren Enkel Rowan Dane Oney. Der kleine Junge ist im Alter von nur drei Jahren gestorben. Am Mittwoch bestätigten die beiden Wrestlingstars die traurige Nachricht öffentlich. Terri wandte sich dafür auf Facebook an ihre Follower und teilte dort eine Erklärung im Namen ihrer Tochter Dakota Runnels und deren Ehemann Bleau. Sie bat ihre Follower darum, die Privatsphäre der Familie und aller Beteiligten zu respektieren. Sie bat außerdem um Gebete. Kurz darauf meldete sich auch Dustin zu Wort. Auf X bat der Wrestler ebenfalls darum, dass seine Fans für die Familie beten. Zudem ließ er wissen, dass er seiner Tochter Dakota in diesen schweren Stunden nicht von der Seite weicht und persönlich bei ihr ist.

Wie genau es zu dem Tod des kleinen Rowan kam, ist bislang unklar. Die Familie hat sich weder zu den Umständen noch zu einer möglichen Todesursache geäußert. In den Mitteilungen der Angehörigen geht es vielmehr um ihren Schmerz und den Wunsch, sich zurückziehen zu dürfen. Die trauernden Eltern selbst traten damit nicht direkt an die Öffentlichkeit. Ob sich die Familie zu einem späteren Zeitpunkt noch ausführlicher zu dem Todesfall oder den Umständen äußern wird, ist derzeit nicht bekannt.

Wrestlingfans kennen Dustin vor allem durch seine legendäre Rolle als Goldust, mit der er in der WWE Kultstatus erreichte. Auch Terri ist für viele Zuschauer ein bekanntes Gesicht aus dieser Ära: In den 1990er-Jahren machte sie sich als Marlena einen Namen. Damals trat sie als zigarrenrauchende Managerin an Goldusts Seite auf und erkämpfte sich so selbst einen Grad der Bekanntheit. Dustin stammt zudem aus einer echten Wrestlingdynastie. Er ist der Sohn der Wrestlingikone Dusty Rhodes und der Halbbruder von WWE-Star Cody Rhodes, der heute zu den bekanntesten Gesichtern des Sports gehört.

Anzeige Anzeige

Instagram / theterrirunnels Terri Runnels mit ihrem Enkel Rowan, 2023

Anzeige Anzeige

Imago Gold Dust und Terri Runnels posieren 1996 gemeinsam für ein Foto

Anzeige Anzeige