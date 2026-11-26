Hailey Bieber (30) startet mit einem komplett neuen Look in ihr neues Lebensjahrzehnt. Nur wenige Tage nach ihrem 30. Geburtstag am 22. November zeigt sich das Model bei einem aufsehenerregenden Fotoshooting für die Vogue France und ist darauf kaum wiederzuerkennen. Auf einer Schwarz-Weiß-Aufnahme sitzt Hailey nur leicht bekleidet auf dem Boden. Dabei nimmt sie eine kunstvolle Pose ein, die ihre schlanke Figur in Szene setzt. Ein Detail fällt auf dem Bild besonders auf: Die Unternehmerin hat sich die Augenbrauen bleichen lassen. Die gebleichten Augenbrauen verleihen ihrem Gesicht einen ungewohnt kantigen und markanten Ausdruck. Dazu trägt Hailey ihre dunklen Haare offen und schaut selbstbewusst in die Kamera. Mit dem auffälligen Shooting präsentiert sich das Model pünktlich zu ihrem 30. Geburtstag in einem völlig neuen Look. Ihr gewohntes Erscheinungsbild ist auf den Aufnahmen kaum wiederzuerkennen.

Auch die weiteren Aufnahmen stehen ganz im Zeichen ausgefallener High-Fashion-Looks. So präsentiert sich Hailey unter anderem in einem goldenen Zweiteiler aus Jacke und Hose. Auf einem anderen Foto trägt sie einen roten BH zu schwarzer Unterwäsche, wie das Magazin Hello! berichtet. Ein weiteres Outfit besteht aus einem schwarzen Spitzenbody, den ein auffälliger Pelzüberwurf ergänzt. Im Interview mit dem Magazin blickt das Model auf frühere Zweifel zurück, die sich inzwischen erledigt haben. "Ich habe alles infrage gestellt: Werde ich es schaffen, meinen Weg zu finden? Werde ich heiraten? Werde ich jemals Kinder haben? Am Ende ist alles viel, viel besser geworden, als ich es mir hätte vorstellen können", erzählt sie gegenüber Vogue France. Auch zu ihrem Selbstverständnis äußert sich Hailey: "Es geht in erster Linie darum, zu wissen, wie man sich der Welt präsentieren möchte, und sich zu trauen, seinen Platz darin vollständig einzunehmen."

Ihren runden Geburtstag feierte Hailey im Kreise ihrer Liebsten. Neben Ehemann Justin waren auch zahlreiche Freunde dabei, darunter Kendall und Kylie Jenner (29) sowie Camila Morrone (29). Die Liebesgeschichte von Hailey und Justin begann bereits 2015. Nach einer Beziehung mit mehreren Unterbrechungen gaben sie sich im September 2018 das Jawort. Im August 2024 kam ihr gemeinsamer Sohn Jack Blues zur Welt. Seitdem richtet die Unternehmerin ihren Alltag stärker nach ihrem Kind aus. Spontane Reisen und eng getaktete Termine hat sie durch eine genauere Planung ersetzt, damit sie möglichst schnell wieder bei ihrem Sohn sein kann. Ihre Karriere will Hailey neben ihrer Rolle als Mama aber trotzdem nicht vernachlässigen. "Es ist entscheidend, beruflich aufzublühen, damit ich mich in meiner Rolle als Mutter nicht selbst verliere", erklärt sie gegenüber Vogue France.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Haily Bieber posiert in einem pinken Bikini

Anzeige Anzeige