Furkan Akkaya (25) spricht offen über seinen Gesundheitszustand. Der Realitystar ist an Schilddrüsenkrebs erkrankt und musste sich in den vergangenen Wochen zwei Operationen unterziehen. Im Interview mit Promiflash verrät der Ehemann von Lisa Marie Akkaya (25) nun, wie es ihm inzwischen geht. Die Behandlung hat bei ihm deutliche Spuren hinterlassen. "Körperlich geht es mir aktuell noch nicht so gut. Ich bin nach wie vor sehr erschöpft und fühle mich ziemlich schwach", erzählt Furkan. Mental sieht es dagegen etwas anders aus. "Mental geht es mir hingegen schon etwas besser. Ich musste in meinem Leben bereits einige Rückschläge verkraften, die mich mental sehr stark gemacht haben", erklärt Furkan. Trotz der belastenden Situation bemüht er sich um eine zuversichtliche Haltung: "Ich versuche grundsätzlich, in jeder noch so schwierigen Situation etwas Positives zu sehen und mich nicht unterkriegen zu lassen."

Dass er tatsächlich an Krebs erkrankt ist, wusste der 25-Jährige zunächst nicht. Zuvor war zwar eine auffällige Stelle an seinem Hals entdeckt worden, doch Klarheit über die Erkrankung brachte erst die anschließende Untersuchung des entfernten Gewebes. "Die Krebsdiagnose habe ich erst nach meiner ersten Operation erhalten. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen bösartigen Tumor beziehungsweise um Schilddrüsenkrebs handelt", schildert er gegenüber Promiflash. Mit dem Befund war die Behandlung für ihn allerdings noch nicht abgeschlossen. Wegen des bösartigen Tumors musste Furkan erneut operiert werden. Bei diesem zweiten Eingriff entfernten die Ärzte das Organ vollständig. "Aufgrund dieser Diagnose musste ich mich einer zweiten Operation unterziehen, bei der mir die komplette Schilddrüse entfernt wurde", erklärt er. Seitdem lebt der Ehemann von Lisa Marie ohne das Organ, das unter anderem wichtige Hormone für den Stoffwechsel produziert. Der zweite Eingriff ist inzwischen überstanden.

Aufmerksam auf die Erkrankung war Furkan durch eine Beule an seinem Hals geworden. Er ließ die Stelle daraufhin von einem Arzt untersuchen. Andere eindeutige Warnsignale hatte er im Vorfeld kaum bemerkt. Rückblickend fielen ihm vor allem eine anhaltende Müdigkeit und eine gewisse Antriebslosigkeit auf. Diese Symptome brachte er damals jedoch nicht mit einer ernsthaften Erkrankung in Verbindung. "Ich hatte eigentlich so gut wie gar keine Symptome. Das Einzige, was war, ist: Ich war halt immer sehr müde und antriebslos. Und das Einzige, woran ich es wirklich erkannt habe, ist: Ich hatte am Hals so eine Art Beule", schilderte er in seiner Instagram-Story. Erst diese Veränderung hatte ihn zum Arzt geführt. Bei einem Ultraschall war schließlich ein großer Knoten entdeckt worden. Von Krebs war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch keine Rede gewesen.

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, November 2026

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, Realitystar

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