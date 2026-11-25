Prinz Harry (42) sorgt mit einem Scherz über seine Kinder für Diskussionen. Der Herzog von Sussex war kürzlich bei einem seiner seltenen TV-Auftritte in der britischen ITV-Morgensendung "This Morning" zu Gast. Im Gespräch mit den Moderatoren Alison Hammond und Dermot O'Leary (53) sprach er unter anderem über Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Die beiden leben inzwischen in Großbritannien und besuchen dort auch die Schule. Als es um ihre amerikanischen Akzente ging, witzelte Harry: "Ich treibe ihnen die Akzente aus – und ihre Freunde in der Schule machen dasselbe. Lili kann 'Mummyyyy' sehr gut nachmachen." Das Portal Showbiz Cheat Sheet griff die Aussage auf. Bei einigen Fans und Zuschauern stieß der Spruch allerdings auf Kritik. Sie bezeichneten ihn als "respektlos" und sogar "beleidigend" gegenüber Herzogin Meghan (45). Schließlich ist die Mutter von Archie und Lilibet selbst Amerikanerin und spricht mit entsprechendem Akzent.

Vor allem in den sozialen Medien ließen zahlreiche Nutzer ihrem Ärger freien Lauf. Ein Kritiker fragte, warum der amerikanische Akzent der Kinder offenbar verschwinden solle: "Komm schon. Es ist ein Scherz, aber er ist ihrer Mutter gegenüber respektlos. Soll das etwa heißen, dass es nicht in Ordnung ist, wenn die Kinder wie ihre Mutter sprechen?" Ein anderer User wurde laut Showbiz Cheat Sheet noch deutlicher: "Wie beleidigend für seine Frau. Sie hat so eine weinerliche Stimme, vielleicht sollte sie diejenige sein, die sich verändert. Harry besitzt überhaupt kein diplomatisches Geschick." Andere Zuschauer fanden den Scherz angesichts von Meghans Herkunft zumindest befremdlich. "Es ist schon etwas seltsam, darüber zu scherzen, wenn ihre eigene Mutter einen amerikanischen Akzent hat", kommentierte ein Nutzer. Ein weiterer schrieb ironisch: "Ich bin sicher, Meghan freut sich, das von ihm zu hören." Harry selbst wirkte während des Interviews entspannt und gut gelaunt. Ob Meghan auf die Äußerungen ihres Mannes reagiert hat, ist nicht bekannt.

In der Sendung sprach Harry auch darüber, wie sich seine Kinder in der neuen Heimat eingelebt haben. Archie und Lilibet fühlten sich in Großbritannien wohl, auch wenn der kulturelle Wechsel für sie zunächst groß gewesen sei. Seit ihrem Schulstart habe ihr Selbstvertrauen spürbar zugenommen, berichtete der Prinz. Im August war die Familie aus den USA in Harrys Heimat gezogen. Für den siebenjährigen Archie und die fünfjährige Lilibet brachte der Umzug zahlreiche Veränderungen mit sich. Dazu gehörten neben dem ungewohnten sprachlichen Umfeld auch die britischen Schuluniformen. Wie gut sich vor allem seine Tochter inzwischen an das Leben in Großbritannien gewöhnt hat, zeigt sich Harry zufolge sogar an ihrer Aussprache: Lilibet spreche das Wort "Mummy" mittlerweile mit britischem Akzent aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

Anzeige Anzeige