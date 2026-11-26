Alina Süggeler (41) ist zurück, und zwar mit voller Energie! Nur wenige Monate nach ihrer schweren Hirnblutung steht die Sängerin mit ihrer Band Frida Gold wieder auf der Bühne. Derzeit sind die Musiker auf ihrer "I Am Sonnenaufgang"-Tour unterwegs. Nach dem Konzert am Montag in Hannover meldete sich Alina am Dienstag auf Instagram und teilte mehrere Schnappschüsse von dem Abend. Ihre Worte zeigen, wie intensiv sie jeden Moment mit ihrem Publikum erlebt. Dabei ist ihr sogar etwas völlig Neues aufgefallen: "Mir ist nach der Show aufgefallen, dass ich zum allerersten Mal nicht möchte, dass eine Tour vorbeigeht. Ich lieb's grad so sehr mit euch", schrieb Alina. Außerdem wandte sie sich mit einem besonderen Dank an ihre Fans, die sie bei ihrer Rückkehr auf die Bühne unterstützen und viel Rücksicht auf sie nehmen. "Danke, fürs so behutsam sein", richtete die Frontfrau ihren Zuschauern aus.

Der medizinische Notfall hatte sich Anfang 2026 ereignet. Alina hatte gerade die Dreharbeiten für "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" in Südafrika abgeschlossen, als sie während eines Aufenthalts in Paris plötzlich unter starken Kopfschmerzen litt. Hinzu kamen ein steifer Nacken und eine versteifte Wirbelsäule. Die Ärzte stellten eine Subarachnoidalblutung fest, eine Form der Hirnblutung. Insgesamt drei Wochen verbrachte die Sängerin im Krankenhaus: zwei davon auf der Intensivstation in Paris, eine weitere auf einer Überwachungsstation in Essen. Im April machte sie ihre Erkrankung schließlich auf Instagram öffentlich und zeigte dabei auch Bilder aus der Klinik. Im August folgte in der "Giovanni Zarrella Show" ihr erster TV-Auftritt nach dem Vorfall. Während die Konzerte inzwischen wieder laufen, brauchen die Fans bei neuer Musik noch etwas Geduld. Das Album "I Am Sonnenaufgang" war eigentlich für 2026 angekündigt, soll nun aber erst im Mai 2027 erscheinen. Einen Vorgeschmack auf das Album bekommen die Konzertbesucher also schon jetzt.

Wie tief die Hirnblutung Alina erschüttert hat, verriet sie im Podcast "Mensch bleiben" des Mediziners und Autors Dietrich Grönemeyer. Als Dietrich sie direkt fragte, ob sie Todesangst gehabt habe, antwortete die Sängerin knapp mit "Ja". Sie habe damals sogar körperlich gespürt, wie ernst ihre Lage war. "Ich würde fast sagen, dass ich gemerkt habe, dass sich mein Körper auch ein bisschen auf Sterben einstellt", erzählte sie in dem Gespräch. Verarbeitet hat sie das Erlebte bis heute noch nicht ganz. "Es ist ein Erlebnis, von dem ich noch nicht so genau weiß: Wo parke ich das in mir", gab die Musikerin offen zu. Vor diesem Hintergrund hat die Nähe zu ihren Fans bei den aktuellen Auftritten für sie eine ganz besondere Bedeutung. Schon in der "Giovanni Zarrella Show" hatte Alina berichtet, dass sie rund um ihre Diagnose jede Menge Liebe und Wertschätzung erfahren habe.

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Imago Alina Süggeler und Andreas "Andi" Weizel von Frida Gold treten bei der Kieler Woche 2023 auf

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Imago Alina Süggeler und Andreas Weizel von Frida Gold, April 2025

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