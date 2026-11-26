Bella Heins spricht ganz offen über ihr aktuelles Gefühlsleben, und das sieht nach der Trennung von Chris Broy (37) eher trist aus. Am Rande der Hype Fight Night verriet die Influencerin im Interview mit Promiflash, dass sie sich zurzeit kaum emotional auf Männer einlassen könne. Jedoch sehnt sie sich danach, wieder Schmetterlinge im Bauch zu fühlen. Sie hat also noch Hoffnung. "Ich wäre gerne wieder verliebt. Aber irgendwie mit Männern ist es bei mir schwierig. Ich bin emotional momentan sehr abgestumpft", gab sie zu. Der Funke zwischen ihr und potenziellen Bekanntschaften will jedoch aktuell einfach nicht überspringen. Sie erzählt: "Also, wenn ich Männer kennenlerne, sogar wenn die ganz toll sind, bin ich momentan so: Boah nee."

Wie die Influencerin gegenüber Promiflash verrät, hat eine neue Beziehung aktuell keine Priorität in ihrem Leben. Statt sich gezielt auf die Suche nach einem neuen Freund zu machen, möchte Bella die Dinge vorerst einfach auf sich zukommen lassen. Bella meint jedoch auch, dass sie nicht plant, für immer Single zu bleiben. Die Hoffnung, dass sie irgendwann wieder echte Gefühle für jemanden entwickelt, hat die Influencerin nicht vollständig aufgegeben. "Vielleicht bricht irgendjemand mal wieder das Eis. Aber im Moment habe ich nicht so Interesse daran, tatsächlich", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash.

Bella und Realitystar Chris Broy hatten im April 2025 getrennte Wege eingeschlagen. Einige Zeit nach dem Liebes-Aus zeigte sich die Influencerin dann aber wieder deutlich positiver. Auf der Geburtstags- und Releaseparty von Momo Chahine in Dortmund erzählte sie, dass es ihr inzwischen wieder gut gehe. Damals hatte sie gegenüber Promiflash erzählt: "Ich muss ehrlich sagen, mir geht es gut. Man trennt sich nie ohne Grund." Den ersten Trennungsschock hatte sie zu diesem Zeitpunkt offenbar verarbeitet und meinte schon damals, dass sie nun die Chance habe, weiter über sich hinauszuwachsen.

Anzeige Anzeige

Promiflash Chris Broy und Bella bei den Reality Awards in Köln, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bella_he_ Bella Heins, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige