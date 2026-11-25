Im öffentlich ausgetragenen Familienzoff zwischen Silvia Wollny (61) und ihrer Tochter Loredana Wollny (22) geht es offenbar nicht nur um verletzte Gefühle, sondern auch um ein sattes Sümmchen Geld. Im Gespräch mit Bild erhebt das Familienoberhaupt nun schwere Betrugsvorwürfe gegen Loredanas Ehemann Servet Özbek: Er soll sie um Vermögenswerte in Höhe von insgesamt etwa 500.000 Euro gebracht haben – in Form von zwei Immobilien in der Türkei sowie einem privaten Darlehen. "Servet hat uns um eine halbe Million Euro betrogen", poltert Silvia im aktuellen Interview. Konkret handle es sich um eine Wohnung im Wert von rund 150.000 Euro, in der Servets Eltern angeblich mietfrei wohnen, ein Haus für 280.000 Euro, bei dem er als Treuhänder im Grundbuch stehen soll, sowie 50.000 Euro, die Silvia seinem Vater ohne schriftlichen Vertrag geliehen haben will. Ob diese Darstellungen der Wahrheit entsprechen, hat die Gegenseite bislang nicht öffentlich bestätigt.

Ihren Anfang nahm die teure Misere laut Silvia bereits im Jahr 2022, als mit ihrem Geld ein Einfamilienhaus mit Garten und Pool für 280.000 Euro gekauft wurde. Eigentlich sollte sich Servet nur um Verwaltung und Verkauf kümmern – doch dann habe er behauptet, dafür im Grundbuch stehen zu müssen, wo er heute als Treuhänder eingetragen sein soll. Im Oktober 2023 folgte der Kauf eines Neubaus in Manavgat, weil Servets Eltern angeblich aus ihrer alten Bleibe rausmussten. Seitdem wohnen sie dort laut Silvia ohne Miete. Dazu kommen 50.000 Euro, die 2025 ohne Papierkram an Servets Vater flossen, weil sie ihn als Teil der Familie sah. "Da bin ich auf die Schnauze gefallen", lautet ihr bitteres Fazit. Inzwischen soll der Fall beim Anwalt liegen.

Dabei hatte alles so harmonisch begonnen: Loredana und Servet lernten sich in einer Bar in der Türkei kennen und wurden Ende 2022 Eltern ihres ersten Sohnes. Heute lebt das Paar in Manavgat – doch seit April 2026 herrscht Funkstille zur restlichen Großfamilie, nachdem Loredana den Kontakt abbrach. Kurz vor Silvias Interview veröffentlichten Loredana und Servet bei Instagram ein Video mit Sprachnachrichten, in denen die elffache Mutter ihren Schwiegersohn und dessen Familie rassistisch beleidigt. Silvia weist den Rassismusvorwurf nach wie vor von sich: "Ich bin keine Rassistin." Für sie ist klar, dass das Paar damit einen bestimmten Plan verfolgt: "Die versuchen, von den eigentlichen Schweinereien abzulenken."

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Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

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Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Sohn Aurelio und ihrer Mama Silvia Wollny, Februar 2025

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