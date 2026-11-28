In der deutschen Comedy- und Kabarettlandschaft herrscht große Trauer um Michael Hatzius (†44): Wie seine Familie über ihren Rechtsbeistand mitteilte, verstarb der aus Berlin stammende Puppenspieler und Komiker bereits am Mittwoch, den 25. November, mit gerade einmal 44 Jahren. In der Erklärung, die unter anderem von der Berliner Zeitung verbreitet wurde, heißt es: "Nach kurzer schwerer Krankheit ist unser geliebter Micha am Mittwoch, dem 25. November 2026, von uns gegangen. In unseren Herzen wird er immer weiterleben." Auch seine Künstleragentur bestätigte den Tod des Entertainers. Mit seinen Auftritten begeisterte Michael über viele Jahre hinweg ein großes Publikum in ganz Deutschland. Besonders bekannt wurde er durch seine Kultfigur "Die Echse". Mit ihr füllte er Säle und brachte unzählige Zuschauer zum Lachen. Für seine Fans kommt die Nachricht von seinem Tod völlig überraschend, da über seine Krankheit zuvor kaum etwas bekannt war.

In den sozialen Medien reagieren zahlreiche Kollegen bestürzt auf die Nachricht. Bauchredner Sebastian Reich meldete sich unter Michaels letztem Instagram-Beitrag zu Wort: "Mir hat es gerade eine schreckliche Nachricht angezeigt." Zuerst habe er gehofft, "es ist eine dieser dämlichen Fake-Meldungen". Anschließend würdigte er den Verstorbenen mit bewegenden Worten: "Ein begnadeter Puppenspieler und Künstler hat die Bühne verlassen, viel viel viel zu früh." Auch Sänger Philipp Dittberner zeigte sich auf der Plattform erschüttert und schrieb: "Mir bricht es echt das Herz." Zahlreiche Fans nahmen in den Kommentaren ebenfalls Abschied. "Ruhe in Frieden, liebe Echse", schrieb ein Follower. Bereits im September gab es erste Anzeichen dafür, dass es um die Gesundheit des Puppenspielers nicht zum Besten stand: Seinerzeit musste er anstehende Auftritte in Erfurt, Hannover und Kiel kurzfristig wegen gesundheitlicher Probleme absagen und wandte sich via Instagram mit einem knappen "Es tut mir leid" an sein Publikum.

Michael wurde 1982 in Ost-Berlin geboren. An der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" studierte er Puppenspiel und schloss 2006 als Diplom-Puppenspieler und darstellender Künstler ab. Seine berühmteste Figur hatte einen ungewöhnlichen Ursprung: Zunächst war sie ein Leguan, der bei einem Puppenspielfestival in Erfurt einen alten Theaterintendanten darstellte. Daraus entstand später "Die Echse" – schrumpelig, im olivfarbenen Anzug, mit Zigarre und jeder Menge Selbstbewusstsein. Ab dem Jahr 2009 ging der Künstler mit ihr sowie weiteren Charakteren – darunter das Schweinepaar Steffi und Torsten – auf Deutschlandtournee. Zuletzt stand er mit seinem Programm "Echsklusiv" auf der Bühne. Was den Reiz seiner Puppen ausmachte, erklärte er noch im Mai im Gespräch mit Bremen Zwei: "Einer Puppe lässt das Publikum in der Regel mehr durchgehen als einem Menschen."

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Imago Puppenspieler und Comedian Michael Hatzius posiert mit seiner Echse

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Imago Michael Hatzius und Die Echse treten bei der Humorzone TV Gala auf

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