Für Maxx Morando (28) war es zunächst extrem ungewohnt, mit einem der größten Popstars der Welt zusammen zu sein. In der Sommerausgabe 2026 von Wonderland sprach der Schlagzeuger darüber, wie komisch ihm der Rummel um seine heutige Ehefrau anfangs vorkam. Zwar kannte er durch seine eigene Karriere Auftritte vor Publikum, doch die permanente Aufmerksamkeit abseits der Bühne war auch für ihn etwas Neues. Besonders irritierte ihn, dass Fans vor verschiedenen Orten auf Miley (34) warteten. "Als ich sie zum ersten Mal traf, war dieser Teil davon seltsam. Ich hatte noch nie erlebt, dass Menschen vor Orten auf dich warten und solche Dinge", erinnerte sich Maxx im Interview. Mittlerweile nehme er Mileys Superstarstatus im gemeinsamen Alltag kaum noch bewusst wahr. Erst bei öffentlichen Veranstaltungen werde ihm manchmal wieder klar, wie berühmt die Sängerin tatsächlich ist.

Miley und Maxx hatten sich 2021 kennengelernt. Die Freundin der Schwester seines Bandkollegen Sam kannte die Musikerin und arrangierte ein Treffen. "Nun, es war für mich ein Blind Date und für ihn nicht wirklich", scherzte Miley später gegenüber der britischen Vogue. Knapp fünf Jahre nach Beginn ihrer Beziehung wagten die Musiker den nächsten großen Schritt: Am 21. November 2026 heirateten sie bei einer intimen Zeremonie an einem Pool in Palm Springs. Wayne Coyne (65) von The Flaming Lips traute Miley und Maxx unter einem mit weißen Blumen geschmückten Bogen.

Zuvor hatte Miley bereits verraten, was Maxx im Beziehungsalltag an ihr stört. Im Gespräch mit Moderator Zane Lowe (53) hatte sie erzählt, dass sie ihren Partner nach seinem sogenannten Ick gefragt hatte – also danach, was ihn an ihr abtörnte. Seine Antwort hatte sie so wiedergegeben: "Wenn du dich wie eine Zicke benimmst." Die Musikerin räumte dabei aber auch ehrlich ein, bei unterschiedlichen Plänen schnell schlechte Laune zu bekommen und bestimmend aufzutreten. Ihr eigenes Verhalten hatte sie dabei als "schrecklich" bezeichnet. Dass Maxx ihr auch mal Kontra gibt, genieße sie.

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Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando 2025

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Getty Images Maxx Morando und Miley Cyrus, März 2025

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