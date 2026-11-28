Zwischen Candace Cameron Bure (50) und den Olsen-Zwillingen besteht heute zwar keine enge Verbindung mehr, von einem Zerwürfnis könne jedoch keine Rede sein. Im "The McBride Rewind"-Podcast erklärte die Schauspielerin jetzt, dass die Zwillinge bei ihrem Start in der Sitcom noch Babys gewesen seien. Viele Momente mit ihren älteren Kollegen und der Crew seien den beiden deshalb vermutlich gar nicht bewusst in Erinnerung geblieben. "Sie waren Babys. Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht einmal an die Hälfte der Dinge, an die wir uns erinnern. Sie hatten nicht dieselbe Bindung an die Crew und die Menschen wie wir, die älter waren", erklärte Candace. Die fehlende Nähe habe aber nichts mit einem Zerwürfnis zu tun. Streit gibt es nach Angaben der Schauspielerin nämlich keinen: "Nicht, weil etwas schiefgelaufen wäre oder es böses Blut gegeben hätte. Ich glaube einfach, sie waren Kinder."

Mary-Kate (40) und Ashley (40) standen schon mit neun Monaten für Full House vor der Kamera. Bis zu ihrem achten Lebensjahr teilten sich die Schwestern die Rolle der kleinen Michelle Tanner. Sie war die jüngste Tochter von Danny Tanner, der von Bob Saget (†65) gespielt wurde. Candace war rund zehn Jahre älter als die Zwillinge. Sie verbindet mit der Zeit am Set deshalb nach eigener Aussage viele prägende und schöne Erinnerungen. Dass die Olsen-Schwestern beim Netflix-Reboot Fuller House, das von 2016 bis 2020 lief, nicht mit von der Partie waren, fand die Schauspielerin zwar schade. Gewundert hat es sie aber nicht: "Es wäre schön gewesen, alle wieder dabeizuhaben. Aber gleichzeitig war es nicht überraschend, einfach weil keiner von uns wirklich eng mit den Mädchen in Kontakt geblieben ist." Der restliche Cast zog das Projekt deshalb ohne die Zwillinge durch. Für Michelles Abwesenheit fand man kurzerhand eine Erklärung innerhalb der Handlung.

Ähnlich hatte sich vor einigen Monaten auch Jodie Sweetin (44) geäußert. Laut der Schauspielerin seien Mary-Kate und Ashley mit dem Ensemble zwar im Guten auseinandergegangen. Die beiden hätten "Full House" jedoch schon als Achtjährige verlassen. Deshalb habe die Serie in ihrem späteren Leben keine große Rolle mehr gespielt. Nach dem Ende der Sitcom feierten die Zwillinge zunächst weiter Erfolge, etwa mit Filmen und Markenkooperationen. Später verabschiedeten sie sich jedoch von der Schauspielerei und weitgehend aus dem Rampenlicht. Heute stecken die beiden ihre Energie vor allem in ihr gemeinsames Modelabel The Row. Auch die erfolgreiche Modekarriere und der lange Abschied von der Schauspielwelt sind für Candace Gründe dafür, dass der Draht zum alten Cast nicht enger blieb. Um ihr Privatleben machen die Zwillinge ohnehin kein großes Aufheben: 2021 erzählten sie, dass sie zur Diskretion erzogen worden seien und sich gegenseitig Halt gäben.

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Getty Images Candace Cameron Bure, Schauspielerin

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ActionPress/United Archives GmbH "Full House"-Zwillinge Mary-Kate und Ashley Olsen mit Blake und Dylan Tuomy Wilhoit

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