Jennifer Lopez (57) hat ihre Zwillinge wieder bei sich! Es war das erste Thanksgiving, seit Max und Oskar Muñiz fürs College ausgezogen sind – und dafür kamen die beiden 18-Jährigen nach Hause. Am Donnerstag feierte sie den US-Feiertag im großen Familienkreis: Mit dabei waren unter anderem ihre Mutter Guadalupe Rodríguez, ihre Schwestern Lynda und Leslie sowie ihre Nichte Lucie. Auf Instagram teilte Jennifer ein Gruppenfoto, auf dem Oskar neben ihr und weiteren Verwandten zu sehen ist. Max ist darauf zwar nicht zu sehen, doch laut der Bildunterschrift seiner Mutter waren beide Kinder während ihrer ersten Collegepause heimgekehrt und schliefen wieder unter ihrem Dach.

Zum diesjährigen Thanksgiving dachte Jennifer auch an eine alte Familientradition zurück. Früher machte sie es sich zum Fest mit ihrer Mutter und ihren Schwestern vor dem Fernseher gemütlich. "West Side Story" stand jedes Jahr auf dem Programm. Schon damals träumte die kleine Jennifer davon, eines Tages selbst zu singen, zu tanzen und vor der Kamera zu stehen. In diesem Jahr lief bei der Familie aber ein anderer Titel über den Bildschirm: Gemeinsam schauten sie Jennifers neuen Konzertfilm "The JLo Show: Live in Las Vegas". "Zu sagen, dass sich damit ein Kreis schließt, wäre eine Untertreibung. Es ist buchstäblich ein wahr gewordener Traum", schwärmte J.Lo.

Seit die Zwillinge im August ausgezogen sind, muss sich Jennifer an ein Zuhause ohne ihre Kinder gewöhnen. In der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erzählte sie, dass sie etwa sechs Monate lang immer wieder geweint habe. Schon vor dem Schulabschluss flossen die Tränen, dann beim Abschied am College und auch noch in den Wochen danach. "Man ist traurig, man ist melancholisch, aber man ist auch aufgeregt und hoffnungsvoll", beschrieb sie ihre Gefühlslage. Gleichzeitig bezeichnete sie den neuen Lebensabschnitt als ihre "glückliche Ära". Erstmals seit ihren frühen Zwanzigern lebe sie weder mit einem Partner noch mit ihren Kindern zusammen. Die neue Freiheit empfinde sie als erstaunlich, aber auch als ungewohnt.

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Instagram / jlo Jennifer Lopez und ihre Familie, Thanksgiving 2026

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Getty Images Max und Emme (nun Oskar) Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

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