Erschütternde Neuigkeiten für die Wrestling-Szene: Bronson Reed (†38) ist im Alter von nur 38 Jahren verstorben. Die WWE machte den Tod des Australiers, der mit bürgerlichem Namen Jermaine Haley hieß, nun offiziell. Als Todesursache nannte die Liga laut The Sun medizinische Komplikationen, ohne jedoch weitere Einzelheiten preiszugeben. Besonders hart trifft der Verlust seine Familie, denn Bronsons Ehefrau Paige erwartet derzeit das zweite gemeinsame Kind. Außerdem hinterlässt der Wrestler eine Tochter. Die Todesnachricht kommt nur wenige Wochen nach seinem letzten Auftritt. Am 6. November stand Bronson bei der WWE-Veranstaltung "Crown Jewel" in Riad in Saudi-Arabien im Ring. Dabei soll er sich Berichten zufolge mehrere schwere Verletzungen zugezogen haben.

Während der Veranstaltung in Riad gerieten Bronson und Oba Femi heftig aneinander. Auf der Rampe attackierte Oba ihn mit einem Schulterstoß und stürzte ihn anschließend von der Bühne, wodurch der Australier durch mehrere Tische krachte. Berichten zufolge zog er sich dabei unter anderem Rippenbrüche sowie eine aufgerissene Niere zu. Zunächst blieb der Wrestler noch kurze Zeit in Saudi-Arabien. Anschließend flog er in die USA zurück, um sich dort medizinisch behandeln zu lassen. Die WWE fand nach seinem Tod bewegende Worte für ihren Kollegen: "Jermaine war bei der WWE eine überlebensgroße Persönlichkeit, aber noch wichtiger ist, dass er ein großartiger Mensch, ein hingebungsvoller Familienvater und ein geschätzter Kollege war."

Seine Wurzeln hatte Bronson in Adelaide im australischen Bundesstaat South Australia, wo er bereits 2007 den Grundstein für seine Wrestling-Laufbahn legte. Sein privates Glück fand er an der Seite seiner Jugendliebe Paige, die er heiratete und mit der er eine Tochter bekam. Als er starb, erwartete das Ehepaar gerade sein zweites gemeinsames Kind. In ihrer Beileidsbekundung dachte die WWE ausdrücklich an Paige und die Tochter. Auch Bronsons weitere Angehörige, Freunde, Kollegen und Fans schloss die Organisation in ihre Gedanken ein. Mit schweren Verletzungen hatte der Wrestler schon früher zu kämpfen. Im Jahr 2024 verletzte er sich bei der "Survivor Series" schwer am Knöchel. Später teilte er auf X Aufnahmen von seinem riskanten Sprung und schrieb dazu: "Verletzungen sind vorübergehend. Momente sind für immer."

Anzeige Anzeige

Getty Images Bronson Reed steigt bei WWE Backlash in den Ring, 6. Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Bronson Reed zieht beim WWE SummerSlam 2025 im MetLife Stadium in East Rutherford ein

Anzeige Anzeige