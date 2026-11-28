Rihanna (38) erntet für ihre neue Werbekampagne heftige Kritik. Dior veröffentlichte vor Kurzem Aufnahmen, auf denen die Sängerin die berühmte Lady-Dior-Tasche präsentiert. An ihrer Seite ist dabei ihr jüngster Nachwuchs: die 14 Monate alte Rocki Irish Mayers. Doch die Kampagne von Mutter und Tochter sowie ein dazugehöriges Video kommen anscheinend nicht so gut an wie erwartet. Vor allem auf Reddit und X machen zahlreiche Nutzer ihrem Ärger Luft. Sie werfen der Sängerin vor, ihr Kleinkind zu vermarkten und es lediglich als Werbemittel zu benutzen. Ein Kommentar auf X ging mit ihr besonders hart ins Gericht: "Eine tolle Art, Geld zu verdienen ... Verkaufe dein Kind für Klicks und Geld. Was für eine schreckliche Mutter!!!!" Rihanna selbst hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.

Auf einem der Kampagnenbilder zeigen sich Rihanna und Rocki im Partnerlook. Beide tragen schwarze Lederjacken und halten eine blassrosa Lady-Dior-Tasche in die Kamera. Eine weitere Aufnahme in Schwarz-Weiß zeigt die Sängerin, wie sie ihre Tochter im Arm hält. Für Furore sorgt ein Video: Darin ist Rihanna nackt zu sehen, nur eine schwarze Dior-Tasche verdeckt ihren Unterkörper. Zeitgleich trägt sie Rocki auf dem Arm. Ein Reddit-Nutzer stellt klar: "Nein. Keine Bilder von seinem Baby in Windeln zu verkaufen, ist wirklich das Mindeste." Ein anderer schreibt: "Sie sind Kinder, keine Accessoires. Warum macht sie das immer wieder?" Ein dritter wird noch deutlicher: "Das ist widerlich, sorry. Du benutzt dein Kind buchstäblich als Werbemittel. Obwohl du das Geld nicht einmal brauchst. Warum fehlt so vielen Prominenten der Instinkt, ihre Kinder zu beschützen?"

Ihre jüngste Tochter kam am 13. September 2025 zur Welt. Ihr Partner A$AP Rocky (38) hatte sich schon während der Schwangerschaft ein Mädchen gewünscht. Für ein Modeprojekt stand nicht zum ersten Mal ein Kind des Paares vor der Kamera. Der älteste Sohn RZA war 2023 gemeinsam mit seinen Eltern auf dem Cover der britischen Vogue zu sehen. Sein Bruder Riot zierte erst in diesem Monat gleich sechs Cover der 66. Ausgabe von Arena Homme+. Dabei wurde mit jeder Menge Luxus aufgewartet. Auf einem der Cover trug er eine Tweedjacke von Chanel für rund 11.235 Euro. Auf einem anderen präsentierte er einen auffälligen Kragen von Chopard, der mit Diamanten und Rubinen besetzt war.

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Getty Images Rihanna im April 2026

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Imago Rihanna und ihre Kinder Riot, RZA und Rocki posieren für die Weihnachtskollektion von Savage X Fenty

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