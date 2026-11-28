André (36) und Julia Ur kehren Deutschland den Rücken! Das Paar aus Bauer sucht Frau wandert gemeinsam mit seiner Tochter nach Österreich aus. Die Neuigkeit verkündete Julia jetzt in einem Instagram-Post. Für die kleine Familie ist es nicht der erste große Ortswechsel: Schon vor einiger Zeit hatten die drei ihre Zelte in Bayern aufgeschlagen. Nun geht es also noch ein Stückchen weiter, nämlich über die Grenze ins Nachbarland. Wann genau der Umzug stattfinden wird und wo sich ihr neues Zuhause befinden wird, verriet die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Ankündigung nicht. Ihre Community soll die Vorbereitungen und den Start in Österreich allerdings aus nächster Nähe verfolgen können. "Und diesmal nehmen wir euch auf unserem Weg von Anfang an mit", versprach Julia ihren Followern.

Mit Unzufriedenheit hat die Entscheidung laut Julia nichts zu tun. Das Leben in Bayern habe der Familie durchaus gefallen. Vielmehr habe die Familie einfach Lust auf ein weiteres gemeinsames Abenteuer. "Manchmal braucht es einfach den Mut, noch einmal ganz neu anzufangen. Nicht, weil das Alte nicht schön war, sondern weil das Leben noch so viel mehr für uns bereithält", erklärte sie. Bei allen Veränderungen steht für sie besonders der Zusammenhalt mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter im Mittelpunkt: "Ein neues Land. Ein neues Zuhause. Ein neues Kapitel. Aber das Wichtigste bleibt: Wir haben uns. Österreich, wir kommen."

Kennengelernt haben sich André und Julia vor drei Jahren vor laufenden Kameras. Beim Scheunenfest von "Bauer sucht Frau" begegneten sich die beiden zum ersten Mal. Milchbauer André war von Julia so angetan, dass er sie anschließend für seine Hofwoche auswählte. Aus dem TV-Kennenlernen wurde schnell mehr: Die beiden wurden ein festes Paar und gaben sich später das Jawort. Wie stark sich ihr Leben seit dem ersten Treffen verändert hat, fasste Julia ebenfalls in ihrem Instagram-Post zusammen. "Aus zwei völlig unterschiedlichen Leben wurde unsere gemeinsame Geschichte. Aus einem Kennenlernen wurde Liebe. Aus Liebe wurde eine kleine Familie", blickte sie zurück.

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Instagram / _julia.van.b_ André und Julia Ur mit ihrer Tochter

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Instagram / _julia.van.b_ Julia Ur, Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidaten

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