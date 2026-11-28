Christian Düren (36) schwebt im Babyglück! Der Moderator ist vor Kurzem zum ersten Mal Vater geworden und gibt jetzt erstmals einen persönlichen Einblick in seinen neuen Alltag. Im Podcast "Zahltag" seines "Frühstücksfernsehen"-Kollegen Daniel Boschmann (46) sprach er ausführlich über seine neugeborene Tochter, die er gemeinsam mit seiner Partnerin Amira Aly (34) bekommen hat. Momentan dreht sich in Christians Leben alles um den Nachwuchs. "Ich bin gerade in einer Baby-Bubble. Es dreht sich alles um die Kleine. Es ist alles irgendwie noch so neu und so schön", schwärmte er in der Folge. Besonders die unscheinbaren Augenblicke im Tagesablauf gewinnen für ihn nun einen ganz neuen Wert: Nach dem Aufwachen gilt sein allererster Gedanke voller Vorfreude seiner kleinen Tochter. Am Ende des Tages hegt der frischgebackene Vater hingegen vor allem eine Hoffnung – dass die anstehende Nacht mit dem Nachwuchs entspannt und ohne große Unterbrechungen verläuft.

Was seit der Geburt in ihm vorgeht, kann Christian selbst noch nicht so richtig in Worte fassen. "Ich kann auch die Gefühle gerade noch gar nicht so richtig beschreiben, weil da noch gar nicht die Zeit dazu war, das sacken zu lassen", gab er im Gespräch mit Daniel offen zu. Für den TV-Journalisten ist diese Rolle völliges Neuland, da das Mädchen sein erstes eigenes Kind ist. Amira dagegen bringt bereits reichlich Muttererfahrung mit: Aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48) stammen zwei Söhne, die mittlerweile sieben und fünf Jahre alt sind. Trotz all der neuen Eindrücke hat die Familie schon Zeit für ein ganz besonderes Erinnerungsfoto gefunden. Darauf steckt der Nachwuchs in einem roten Babybody des 1. FC Köln. Auf dem Kleidungsstück prangt die Aufschrift "Kölsche Neuzugang".

Dass der Nachwuchs bereits im Säuglingsalter in den Klubfarben zu sehen ist, liegt in der Familie: Christians Vater ließ seine Enkelin unmittelbar nach der Entbindung offiziell als Mitglied beim 1. FC Köln eintragen. Für den stolzen Opa ist das allerdings schon fast eine kleine Tradition – schließlich hatte er bereits die Tochter von Christians Schwester direkt nach deren Geburt beim Verein angemeldet. Im Podcast sagte der Moderator über die Familientradition: "Sie kennt ihr Schicksal ja noch gar nicht. Diese unschuldigen Augen …" Eigentlich war der Body seiner Tochter noch etwas zu groß. Auf das Foto wollte Christian trotzdem auf keinen Fall verzichten. "Leider war sie noch ein bisschen zu klein dafür, aber ich habe gesagt: 'Das Bild brauche ich einfach!' Es muss von Anfang an klar sein, in welche Richtung es geht. Da hat sie gar keine Chance", erklärte er im Gespräch mit Daniel.

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Instagram / christiandueren Christian Düren mit seiner neugeborenen Tochter

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024

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