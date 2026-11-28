Vanessa Borcks (30) vermeintlich spontane Hochzeit in Las Vegas liegt deutlich länger zurück, als ihre erst kürzlich veröffentlichten Bilder zunächst vermuten ließen. Auf dem Commitment Certificate von Vanessa und Lara Denona ist der 15. April 2026 als Tag der Zeremonie eingetragen. Der Social-Media-Star und Lara feierten ihren besonderen Moment in der Glitzermetropole demnach bereits vor mehr als sieben Monaten. Kennengelernt hatten sich die beiden erst im Januar 2026. Zwischen dem ersten Treffen und der Zeremonie lagen also gerade einmal rund drei Monate. Besonders überraschend ist auch die zeitliche Abfolge ihrer Liebesgeschichte. Vanessa machte die Beziehung nämlich erst im Mai öffentlich und damit ungefähr einen Monat nach der Zeremonie. Von dem besonderen Tag ahnte damals niemand etwas.

Ganz so offiziell, wie es die Bilder vermuten lassen, ist der Bund der beiden aber nicht. Trotz des Zertifikats sind Vanessa und Lara nach aktuellem Stand offenbar nicht rechtsgültig verheiratet. Ein Commitment Certificate ist in Las Vegas üblicherweise nur ein symbolisches Andenken an eine Zeremonie. Eine amtliche Heiratsurkunde ersetzt es nicht. Auch eine standesamtlich anerkannte Eheschließung ist damit nicht verbunden. Ob Vanessa und Lara den Schritt zum Standesamt noch planen oder vielleicht schon gemacht haben, ist bisher nicht bekannt. Vanessa selbst hat sich zu der Frage, ob die Zeremonie auch rechtlich bindend war, bislang nicht öffentlich geäußert. Damit bleibt offen, ob aus dem symbolischen Versprechen inzwischen auch eine Ehe im rechtlichen Sinne geworden ist.

Vanessa hatte ihre Fans erst kürzlich auf Instagram mit mehreren Aufnahmen aus der Little Vegas Chapel überrascht. Auf den Fotos posieren Vanessa und Lara glücklich nebeneinander und präsentieren ihren besonderen Tag in Las Vegas. Beide tragen weiße Kleider und zeigen sich in der bekannten Hochzeitskapelle sichtlich vertraut. Durch die Bilder entstand zunächst der Eindruck, die Zeremonie könnte erst kurz vor der Veröffentlichung stattgefunden haben. Das Datum auf dem Zertifikat ordnet die Aufnahmen nun jedoch zeitlich anders ein: Sie entstanden offenbar schon Mitte April. Viele weitere Details gab die Influencerin zu der Zeremonie bisher aber nicht preis. Ob Familie oder Freunde das Paar nach Las Vegas begleiteten und den Moment in der Kapelle miterlebten, ist nicht bekannt. Auch wie es zu der Entscheidung kam, schon so kurz nach dem Kennenlernen diesen Schritt zu gehen, behielt Vanessa bislang für sich.

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Imago Vanessa Borck und Lara Denona beim Deutschen Fernsehpreis 2026 im Confex-Center in Köln

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck zeigt ihr Certificate of Commitment in Las Vegas

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