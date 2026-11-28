Kieran Culkin (44) musste sich nach der Hochzeit mit seiner britischen Frau Jazz Charton an eine ziemlich ungewohnte Schlafweise gewöhnen. Sie erklärte ihm nämlich, dass man in England in der Regel ohne Oberlaken schlafe. Stattdessen liege man lediglich unter einer Bettdecke, deren Bezug man abnehmen und waschen kann. Der Schauspieler glaubte ihr anfangs kein Wort und dachte, sie wolle ihn einfach auf den Arm nehmen. Im Interview mit dem britischen Portal Joe erinnerte er sich kürzlich an das Gespräch: "Sie sagte: 'In England benutzen wir nur die Bettdecke. Wir benutzen kein Laken.' Also dachte ich, sie erzählt totalen Mist." Mittlerweile hat Jazz ihren Mann aber überzeugt. Bei dem Paar zu Hause gibt es das zusätzliche Laken nun nicht mehr. Der Grund dafür: Es knüllte sich im Bett oft zusammen, verrutschte oder lag am Ende auf dem Boden.

Vor allem Jazz störte sich laut Kieran daran, dass das Oberlaken ständig zerknitterte und aus dem Bett rutschte. "Weil wir so etwas in England nicht haben. Es ist ein verdammt dämliches Ding im Bett", soll sie demnach gesagt haben. Kieran fragte daraufhin bei anderen nach und erfuhr schließlich, dass diese Schlafweise in Großbritannien tatsächlich sehr weit verbreitet ist. Danach änderte er seine Meinung: "Wir haben es abgeschafft; ich dachte mir: 'Sie hat vollkommen recht. Warum machen wir das in Amerika? Soll es die Bettdecke sauber halten? Wasch deine Bettdecke!'" In den USA liegt meist ein dünnes Laken zwischen dem Körper und der schweren Decke. So muss die Decke seltener gereinigt werden. In Großbritannien wird dagegen größtenteils der abnehmbare Bezug gemeinsam mit dem Spannbettlaken und den Kissenbezügen gewaschen.

Kieran und Jazz lernten sich im Jahr 2012 in einer Bar in New York City kennen. Lange warteten die beiden Turteltauben nicht: Schon im Juni 2013 gaben sie sich das Jawort. Heute sind sie stolze Eltern von drei Kindern. Tochter Kinsey Sioux ist sieben Jahre alt, Sohn Wilder Wolf ist fünf. Im Herbst 2025 bekam das Paar schließlich noch ein drittes Kind. Dass die beiden aus verschiedenen Ländern stammen, führt nicht nur im Schlafzimmer hin und wieder zu Missverständnissen. Der Schauspieler gab außerdem zu, dass er bei manchen Aussagen seiner Frau zuerst nicht wisse, ob sie wirklich auf britischen Gepflogenheiten beruhen. Manchmal sei er sich nicht sicher, ob Jazz ihn einfach nur aus Spaß aufziehe. Beim Thema Oberlaken hatte die Britin am Ende jedoch recht.

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Getty Images Kieran Culkin und seine Frau Jazz Charton bei den SAG Awards 2024

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Getty Images Jazz Charton und Kieran Culkin bei den Oscars 2025

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