Glenn Close (79) ist in ihrer neuesten Rolle kaum wiederzuerkennen. Im Hunger Games-Prequel "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", das am 20. November in den Kinos angelaufen ist, spielt die Schauspielerin die exzentrische Drusilla Sickle. Sie ist die Begleiterin aus dem Kapitol, die für Distrikt 12 zuständig ist. Wie der extrem gestraffte Look ihrer Figur entstanden ist, verriet Glenn jetzt in der Talkshow "The View". Statt eines Skalpells oder aufwendiger Prothesen kamen schlichte Schnüre zum Einsatz, die ihr Gesicht nach hinten zogen. "Ich war komplett verschnürt. Alle Schnüre liefen durch ein Loch in meiner Perückenkappe. Zum Mittagessen befreiten sie mich, und danach verschnürten sie mich erneut. Es dauerte dreieinhalb Stunden", erzählte sie. Ihre Nase wurde zusätzlich mit chirurgischem Klebeband zu einer kleinen Stupsnase geformt. Ein winziges Prothesenteil gab es zwar auch, es diente aber nur dazu, das Klebeband zu verdecken.

Für die stundenlange Verwandlung musste Glenn teilweise schon um 4:30 Uhr in der Maske Platz nehmen. Nach der Mittagspause wurde die gesamte Konstruktion in ihrem Gesicht dann ein zweites Mal gespannt. Den extremen Look hat sich die Darstellerin zu großen Teilen selbst überlegt. Schon im Sommer vor Drehbeginn beschäftigte sie sich intensiv damit, wie Drusilla aussehen sollte. Zuerst dachte sie darüber nach, ihr Gesicht nach oben ziehen zu lassen. Weil das Ergebnis aber zu sehr an den Joker erinnerte, entschied sie sich am Ende für eine Straffung zur Seite. Neben der gestrafften Haut und der Stupsnase gehörten auch vorstehende Zähne zu ihren ersten und wichtigsten Ideen. Auch Drusillas ersten Auftritt auf Rollen hat sich die Schauspielerin ausgedacht. Wegen der straffen Haut, des vielleicht hohen Alters und der hohen Stiefel stellte sie sich die Figur kurzatmig vor. Außerdem sollte sie sich nur eingeschränkt bewegen können.

Ganz frei erfunden ist Drusillas Erscheinungsbild aber nicht. In der Buchvorlage wird Drusilla als ältere Frau mit künstlich wirkendem Gesicht und furchtbarem Modegeschmack beschrieben. Dort halten Reißzwecken rund um ihr Gesicht die Haut straff. Die Handlung des Prequels setzt 24 Jahre vor dem ersten "Hunger Games"-Film mit Katniss und Peeta ein. Als Begleiterin aus dem Kapitol hat Drusilla eine ähnliche Aufgabe wie Effie Trinket in der ursprünglichen Reihe. Wie alt die Figur genau ist, wird nicht verraten. In einem weiteren Interview meinte Glenn, Drusilla könne sogar 90 Jahre alt sein, ohne dass man es ihr eindeutig ansehe. Die Schauspielerin beschrieb ihre Rolle dort als "lebendes Kunstwerk". Drusilla nutze ihre Aufgabe, um relevant zu bleiben und sich vor dem Kapitol zu präsentieren. Dabei werde sie selbst zu einem auffälligen Statement für alles, was sie fabelhaft finde.

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Imago Glenn Close spielt Drusilla Sickle in "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping"

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Imago Glenn Close bei der New Yorker Premiere von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping"

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