Nach zwei Babys passen Jennifer Lawrence (36) ihre alten Schuhe nicht mehr! Die Schauspielerin hat überraschend offen über eine körperliche Veränderung gesprochen, die ihre beiden Schwangerschaften dauerhaft hinterlassen haben. In einem aktuellen Video der Zeitschrift Vogue verriet die Oscarpreisträgerin, dass ihre Füße mit jedem Kind um eine komplette Schuhgröße gewachsen seien. "Ich war zweimal schwanger, und mein Fuß ist jedes Mal um eine ganze Größe gewachsen und hat sich nie wieder zurückgebildet", erklärte sie. Unterm Strich trägt die Hollywooddarstellerin damit heute zwei Größen mehr als vor ihrer Zeit als Mutter. Seit 2019 ist Jennifer mit dem Kunstgaleristen Cooke Maroney (42) verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Der ältere, Cy, ist vier Jahre alt, sein jüngerer Bruder feiert bald seinen zweiten Geburtstag. Seinen Namen haben Jennifer und Cooke bisher allerdings nicht öffentlich verraten, wie BuzzFeed berichtet.

Auf TikTok sorgte Jennifers Geständnis für reichlich Gesprächsstoff. Viele Nutzer zeigten sich verwundert, manche sogar regelrecht entsetzt. Gleichzeitig meldeten sich zahlreiche Mütter zu Wort, die genau dasselbe erlebt haben. Tatsächlich gelten größere oder veränderte Füße als mögliche Begleiterscheinung einer Schwangerschaft. Als Ursachen kommen unter anderem hormonelle Umstellungen, Wassereinlagerungen und Schwellungen sowie das zusätzliche Gewicht infrage, das die Füße tragen müssen. Eine besondere Rolle kann dabei das Hormon Relaxin spielen: Es sorgt dafür, dass sich Bänder und Gelenke lockern. Gemeinsam mit der höheren Belastung kann das dazu führen, dass sich das Fußgewölbe abflacht. Dadurch können die Füße länger oder breiter werden – manchmal sogar dauerhaft, wie BuzzFeed berichtet. Während sie bei einigen Frauen nach der Geburt wieder ihre ursprüngliche Größe erreichen, bleibt die Veränderung bei anderen bestehen. Sind die Bänder einmal gedehnt und die Fußgewölbe abgesunken, kann dies wie bei Jennifer zu einer bleibenden Vergrößerung führen. Allerdings erleben längst nicht alle Frauen während einer Schwangerschaft solche Veränderungen.

Während Jennifer und Cooke ihr Familienleben und Details über ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraushalten, spricht die Die Tribute von Panem-Darstellerin über die Veränderungen ihres eigenen Körpers durchaus offen. Erst kürzlich hatte sie im Podcast "Call Her Daddy" auf mögliche langfristige Folgen von Schwangerschaft und Geburt aufmerksam gemacht – und zwar im Analbereich. Ihre Warnung blieb nicht unkommentiert: Die US-amerikanische Darmchirurgin Dr. Karen Zaghiyan ordnete Jennifers Aussagen im Anschluss medizinisch ein. In einem Instagram-Reel erklärte die Expertin, dass eine Schwangerschaft und eine vaginale Geburt den Analbereich tatsächlich langfristig verändern können. Mit ihrem Geständnis über die veränderte Schuhgröße macht die Schauspielerin nun auf eine weitere körperliche Veränderung aufmerksam, die eine Schwangerschaft mit sich bringen kann.

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Getty Images Jennifer Lawrence bei einer Veranstaltung zu "Die My Love" im 92NY in New York am 7. Januar 2026

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Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2024

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