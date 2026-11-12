"Realität": Nessi Borck kontert Kommentar wegen grauer Haare

Vanessa Borck (30) gewährt ihrer Community Einblicke in ihre Rolle als Moderatorin. Auf Instagram repostete sie ein Video, in dem ihre Partnerin Lara Denona sie für die Sendung "Love Hunter" schminkt. Der gelb-pinke Lidschattenlook kam bei den Followern hervorragend an. In den Kommentaren sammelten sich zahlreiche Komplimente für das Styling. Ein Nutzer achtete allerdings auf etwas ganz anderes. Er nahm Nessis Haare ins Visier und schrieb: "Graue Haare. So jung und schon grau." Diese Bemerkung ließ die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin nicht unkommentiert.

Schlagfertig antwortete Nessi direkt unter dem Beitrag: "Hallo, Realität, sage ich dazu." Dazu setzte sie einen lachenden Smiley mit Tränen in den Augen. Damit war die Sache für die Moderatorin erledigt, während sich unter dem Post eine lebhafte Diskussion über das Thema entwickelte. Zahlreiche Follower stellten sich hinter die Influencerin. Viele betonten, dass graue Haare auch in jungen Jahren völlig normal seien. Gerade bei dunklem Haar würden einzelne helle Strähnen besonders ins Auge fallen. "Hab mit 14 die ersten grauen Haare bekommen. Bin mit 21 halb weiß und mein Mann mit 30 hat noch kein einziges graues Haar. Voll unterschiedlich", meinte eine Userin.

Andere Nutzer störten sich vor allem an dem abwertenden Ton des Kommentars. "Was hat das Alter mit grauen Haaren zu tun?", fragte jemand. Ein weiterer Follower wurde noch deutlicher: "Ist komplett normal. Was nicht normal ist, ist, solche auf Verletzung ausgelegten Kommentare rauszuhauen. Das ist eher armselig." Manche feierten Nessis graue Haare sogar ausdrücklich: "So hot. Mir ist das gar nicht aufgefallen beim ersten Mal Schauen. Aber ich find's so nice und feiere das Grau mega!" Vanessa wurde vor wenigen Wochen 30 Jahre alt und feierte ihren und den Geburtstag ihrer Freundin mit einer XXL-Party.

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Instagram / laradenona Vanessa Borck, Influencerin

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Instagram / laradenona Lara Denona und Vanessa Borck, Influencerinnen

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