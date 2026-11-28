Der neue dystopische Film "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" steckt voller Verweise auf die bisherigen Teile. Seit Freitag erzählt er von Haymitch Abernathys (gespielt von Joseph Zada, 21) Teilnahme an den 50. Hungerspielen – 24 Jahre vor der Hauptreihe und 40 Jahre nach "The Ballad of Songbirds and Snakes". In Szenen, Requisiten, Liedern und Figuren stecken zahlreiche Verbindungen zu den bisherigen Filmen. Besonders wichtig ist dabei ein kurzer Moment: Katniss' spätere Mutter Asterid Everdeen arbeitet zu Beginn in einer Apotheke, was schon auf ihre Heilkenntnisse hindeutet. Vor der Ernte steckt sie Maysilee Donner den berühmten Spotttölpel-Pin an. Über Maysilees Nichte Madge landet das Schmuckstück später bei Katniss Everdeen. Auch Katniss' Vater Burdock Everdeen ist zum ersten Mal zu sehen. Bei der Beerdigung der toten Tribute aus Distrikt 12 zeigt er den Drei-Finger-Gruß und singt "The Old Therebefore". Das Lied trägt Lucy Gray Baird schon in "The Ballad of Songbirds and Snakes" vor.

Auch zahlreiche Figuren und Bilder schlagen Brücken: Woodbine Chance trägt denselben Nachnamen wie Arlo Chance. Präsident Snows weiße Rose erscheint nach der Vergiftung des Parademeisters und verweist auf die Rosen, mit denen er später Blutgeruch überdeckt. Louella stirbt bei einem Wagenunfall während der Parade, und Haymitch zeigt Snow offen seine Verzweiflung. Plutarch Heavensbee wird von Snow gefragt, ob er schon mal daran gedacht habe, Spielmacher zu werden. Mags wird zu Haymitchs Mentorin, und Wiress und Beetee unterstützen den Plan der Rebellen. Die junge Effie Trinket macht eine Bemerkung über "Mahagoni" und greift damit eine bekannte Szene mit Elizabeth Banks aus dem ersten Film auf. Mit ihrem Schmetterlingskopfschmuck erinnert sie an das orangefarbene Alexander-McQueen-Kleid aus "Catching Fire". Laut Bina Daigeler, die für die Kostüme verantwortlich war, wurden dafür Schmetterlingsringe, eine Kette, eine Tasche und Stoff gefunden. Kieran Culkins (44) Caesar Flickerman lässt sein Lachen nachträglich einfügen – ein Seitenhieb auf das markante Lachen seiner späteren Version. Im Kampf mit Silka Sharp bekommt Haymitch die Zahnlücke, die man von Woody Harrelson (65) kennt. Am Ende läuft dann "Deep in the Meadow".

Auf das tragische Ende von Haymitchs großer Liebe Lenore Dove Baird deutet der Film schon früh hin. Das Eröffnungslied "The Raven II" enthält Zeilen aus Edgar Allan Poes Gedicht "Der Rabe". Darin trauert der Erzähler um seine verstorbene Geliebte Lenore. In der Arena findet Haymitch ein sterbendes Kaninchen, das vergiftetes Wasser getrunken hat. Sein Fell hat den warmgrauen, leicht violettrosa Farbton, nach dem Lenore Dove benannt ist. Später stirbt Lenore durch den unwissentlichen Verzehr vergifteter Fruchtgummis. Während einer eigenen Vergiftung halluziniert Haymitch ihren Gesang – ähnlich wie Katniss nach den Jägerwespen Peeta wahrnimmt. So verbinden Rabenmotive, Lieder und Erinnerungen an Louella, Maysilee und Lenore seine Vergangenheit mit der Hauptreihe. Auch Plutarchs späterer Satz, Katniss habe ihn vielleicht zur Rückkehr inspiriert, erhält durch seinen langjährigen Plan gegen Snow eine neue Bedeutung. Haymitch nennt Louella und deren Ersatz Lou Lou außerdem "Schätzchen". Diesen Kosenamen verwendet er später für Katniss, die ihn laut Roman an seine verstorbene Freundin erinnert.

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Imago Joseph Zada bei der Premiere von "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

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ActionPress/ SIPA PRESS Donald Sutherland in "Hunger Games"

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